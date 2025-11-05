بن غفير: انتخاب زهران ممداني وصمة عار!

صرّح وزير الأمن القومي في إسرائيل إيتمار بن غفير بإن انتخاب زهران ممداني وصمة عار أبدية حول كيف تتغلب اللاسامية على العقل السليم، إذ ذكر بن غفير إن ممداني داعم لحماس وكاره لإسرائيل ومناهض علني للسامية.

وحقق زهران ممداني، مرشح الحزب الديمقراطي، فوزا تاريخيا في انتخابات عمدة مدينة نيويورك لعام 2025، ليصبح بذلك أول مسلم وأصغر من يتولى هذا المنصب منذ أكثر من قرن، حيث حصل ممداني على نحو 50.4% من الأصوات بحسب النتائج الأولية، متقدما على منافسيه أندرو كومو وكورتيس سليوا بفارق كبير.

وكانت تقارير إعلامية عبرية، تحدثت عن مخاوف في إسرائيل من فوز ممداني في مدينة تحتضن أكبر جالية يهودية في العالم.

وبحسب موقع i24NEWS العبري ترى دوائر إسرائيلية أن فوز ممداني، الذي عرف بمواقفه المنتقدة لبعض السياسات الإسرائيلية والمؤيدة لحقوق الفلسطينيين، يمثل تحديا لمكانة الجالية اليهودية حاضرا ومستقبلا داخل مدينة نيويورك، ويثير التساؤلات حول انعكاسات ذلك على علاقة المدينة مع إسرائيل وتطوراتها السياسية والاجتماعية.

فيما شن الرئيس الأميركي دونالد ترامب هجوما شديدا على ممداني، حيث وصفه بأنه "شيوعي" وأكد أن فوزه سيقود المدينة إلى الفشل، مهددا بتقليص التمويل الفيدرالي لنيويورك إلى الحد الأدنى في حال توليه المنصب، وأضاف ترامب إن سياسات ممداني تمثل "فرصة صفر لنجاح المدينة أو حتى بقائها".