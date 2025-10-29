منوعات

عطل مفاجئ في مايكروسوفت


شهدت خدمات مايكروسوفت azure وبرنامج Microsoft 365 توقفاً مفاجئاً اليوم الأربعاء، ما أثر على آلاف المستخدمين حول العالم، وفقاً لموقع تتبّع الأعطال Downdetector.com. بحسب ما جاء في وكالة رويترز.

وأظهر الموقع أن خدمة azure توقفت عن العمل لأكثر من 16,600 مستخدم، بينما تأثّر Microsoft 365 بما يقارب 9,000 مستخدم.

ويقوم Downdetector بتجميع تقارير الحالة من مصادر متعددة لرصد الأعطال وتحديد نطاقها.

وقالت مايكروسوفت على صفحة الحالة الخاصة بـAzure: "نحن نحقق حالياً في مشكلة في بوابة Azure حيث قد يواجه العملاء صعوبة في الوصول إلى البوابة." ولم تُعلن الشركة بعد عن سبب العطل أو المدة المتوقعة لإصلاحه.

ويأتي هذا التوقف في وقت يعتمد فيه عدد كبير من الشركات والمؤسسات على خدمات مايكروسوفت السحابية في أعمالها اليومية، ما أدى إلى شكاوى واسعة على وسائل التواصل الاجتماعي حول عدم القدرة على الدخول إلى الحسابات أو استخدام التطبيقات المرتبطة بالخدمة.

وقالت مصادر مستخدمين إن بعض الخدمات المرتبطة بـOffice 365، مثل البريد الإلكتروني والتخزين السحابي OneDrive، تأثرت أيضاً، ما أعاق سير العمل في عدد من الشركات الصغيرة والكبيرة.

وبحسب خبراء تكنولوجيا المعلومات، يعتبر هذا العطل تذكيراً بأهمية النسخ الاحتياطي وتخطيط الطوارئ الرقمي للشركات التي تعتمد على الخدمات السحابية بشكل أساسي.

 

