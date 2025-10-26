بوتين يعلن نجاح تجربة لصاروخ يعمل بالدفع النووي

أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الاحد، أن روسيا أجرت "اختباراً نهائياً ناجحاً" لصاروخ كروز يعمل بالطاقة النووية، حيث جاءت تصريحات بوتين بعد أن رفض المتحدث باسمه، تقريراً نشرته صحيفة نيويورك تايمز، يفيد بأن اختبار السلاح، المعروف باسم بوريفيستنيك، أصبح وشيكاً.

فيما وصف السلاح التجريبي، الذي تم الإعلان عنه لأول مرة في عام 2018، بأنه ذو مدى غير محدود، لكن لا يُعرف سوى القليل رسمياً عن قدراته.