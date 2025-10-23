منوعات

ولاية نيويورك في مواجهة مع ترامب، المدعية العامة تدعو السكان لتوثيق انتهاكات أجهزة الهجرة


حثت المدعية العامة في ولاية نيويورك ليتيشيا جيمس السكان على الإبلاغ عن أي انتهاكات ترتكبها قوات الهجرة الفيدرالية (ICE)، بعد مداهمة أمنية واسعة طالت بائعين متجولين في مانهاتن، حيث ذكرت جيمس في بيان إن مكتبها سيستعرض الصور والفيديوهات والمعلومات التي يرسلها المواطنون عبر "نموذج الإبلاغ عن الإجراءات الفيدرالية"، مؤكدة أن "كل ساكن في نيويورك يستحق أن يعيش دون خوف أو ترهيب". وأضافت أن الهدف من هذه المبادرة هو ضمان احترام الحقوق المدنية أثناء تنفيذ العمليات الأمنية.

المداهمة، التي نفذت الثلاثاء في شارع كانال، أسفرت وفق وزارة الأمن الداخلي (DHS) عن اعتقال تسعة أشخاص من دول أفريقية بينها مالي والسنغال وموريتانيا وغينيا، يشتبه في تواجدهم غير القانوني في الولايات المتحدة، بينهم من لديهم سوابق جنائية، كما ألقي القبض على خمسة آخرين، أربعة بتهمة الاعتداء على عناصر إنفاذ القانون، وواحد بتهمة عرقلة العدالة.

إلا أن النائب الديمقراطي دان غولدمان، الذي يمثل المنطقة في الكونغرس، انتقد أسلوب المداهمة، واصفا إياها بأنها "هجوم عشوائي" نفذه "عشرات العملاء المقنعين"، مؤكدا أن مكتبه ساعد في إطلاق سراح أربعة مواطنين أمريكيين احتجزوا خطأً خلال العملية.

وتأتي هذه المداهمة في سياق حملة هجرة واسعة يقودها الرئيس دونالد ترامب، تستهدف مدنا كبرى مثل نيويورك ولوس أنجلوس وشيكاغو وواشنطن. وبحسب تقارير إعلامية، تخطط الإدارة لإرسال أكثر من 100 عميل فيدرالي إضافي إلى سان فرانسسكو لتعزيز عمليات التفتيش والاعتقال.

فيما افرزت الحملة انتقادات واسعة من منظمات حقوقية ومسؤولين محليين، الذين يتهمون قوات "ICE" باستخدام أساليب تعسّفية وتمييز عرقي، واعتقال أشخاص لا سجلات جنائية لهم. 

وفي رد على مبادرة جيمس، وصفت المتحدثة باسم وزارة الأمن الداخلي، تريشيا ماكلوغلين، جهود التوثيق بأنها "تشبه عرقلة سير العدالة". لكن الديمقراطيين يعتبرون هذه الخطوة ضرورية لمواجهة ما يصفونه بـ"الاستهداف السياسي" و"الانزياح عن الحماية الدستورية".

ومن الجدير بالذكر أن جيمس، التي سبق أن رفعت دعوى احتيال مدنية ضد ترامب عام 2022، تواجه حاليًّا تهمة الكذب في طلب رهن عقاري، في تطورٍ يراه كثيرون مرتبطًا بالتوتر المتصاعد بين الإدارة الفيدرالية والمسؤولين الديمقراطيين في الولايات.

وفي اليوم التالي للمداهمة، بدا شارع كانال الذي يعرف عادة بزحمته ونشاطه التجاري، شبه خال من البائعين المتجولين، في مؤشر على تأثير العملية على الحياة اليومية في واحدة من أكثر مناطق نيويورك حيوية.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
ولاية نيويورك في مواجهة مع ترامب، المدعية العامة تدعو السكان لتوثيق انتهاكات أجهزة الهجرة
خطر يتوسع.. فيروس جديد يصيب "واتساب" ويب
ميتا تقرر إغلاق تطبيق "ماسنجر"
الصين تجري اختبار أول تاكسي كهربائي مسيّر
تحذير خطير.. 16 تطبيقا مهددا بالاختراق
الاتحاد الأوروبي يطبق نظاما جديدا على حدوده الخارجية
عالما أعصاب يرفعان دعوى قضائية ضد شركة آبل
المكسيك: الفيضانات تخلف عشرات القتلى والمفقودين
الصين: تُطلق أول محطة حرارية شمسية بنظام البرجين في العالم
من هي ماريا ماتشادو التي مُنحت جائزة "نوبل" للسلام
الاكثر مشاهدة في (منوعات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
التعليقات
طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
ولي : بعد سنوات اليوم يقبل ابناء عنيفص منفذ المقابر الجماعية بحق الانتفاضة الشعبانية ١٩٩١ في الكلية العسكرية بينما ...
الموضوع :
محكمة جنايات بابل تحكم باعدام الارهابي رائد عنيفص العلواني قاتل 26 مواطنا ودفنهم في حديقة داره ببابل
فيسبوك