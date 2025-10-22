منوعات

خطر يتوسع.. فيروس جديد يصيب "واتساب" ويب


حذرت جهات متخصصة في الأمن السيبراني من فيروس جديد يُعرف باسم SORVEPOTEL، يستهدف مستخدمي واتساب ويب، ويستخدم قائمة جهات الاتصال للتوسع تلقائياً.

ولا يشبه هذا الفيروس الخبيث الفيروسات الأخرى، فهو لا يهدف إلى سرقة كلمات المرور أو الاستيلاء على الأموال فحسب، بل يركّز على الانتشار التلقائي بين مستخدمي واتساب ويب.

وعند إصابة جهاز، يقوم SORVEPOTEL بإرسال ملفات مصابة إلى كل جهات الاتصال والمجموعات عبر واتساب ويب أو التطبيق على الكمبيوتر؛ ما يُنتج سلوكا مريبا يُنذر بتعليق الحسابات من طرف واتساب.

كيف ينتقل الفيروس؟

تبدأ العدوى عادة برسالة تصيد phishing يتم إرسالها من حساب تم اختراقه مسبقاً؛ ما يزيد من احتمال فتح المُستلم للملف المُرفق.

والرسالة تحتوي ملفاً مضغوطاً ZIP يبدو رسمياً كإيصال دفع أو تقرير طبي، لكنه يحتوي بداخله على رابط يخفي برنامجاً خبيثاً، يبدأ عند فتحه بتنزيل الفيروس وتثبيته تلقائياً.

وبمجرد تشغيل الجهاز وفتح واتساب ويب أو تطبيق سطح المكتب، يبدأ الفيروس نشاطه العدائي.

الإجراءات الوقائية

على الرغم من أن SORVEPOTEL لا يسرق البيانات أو يمنع الوصول إلى الملفات فحسب، فإن قدرته على الانتشار التلقائي بين المستخدمين والأجهزة تجعله تهديداً واضحاً للمستخدمين الأفراد والمؤسسات على حدٍ سواء.

ويحذر الخبراء من احتمال تطور الفيروس مستقبلاً إلى أشكال أكثر تعقيداً إن لم يتم اتخاذ إجراءات وقائية فورية.

لذلك، إذا لاحظت أي سلوك غير طبيعي في حسابك مثل إرسال رسائل تلقائية، افصل اتصالك فوراً، وقم بإجراء فحص كامل باستخدام مضاد الفيروسات.

وتذكر أنه في عالم تكثر فيه الثغرات الأمنية الرقمية، ليس فقط واتساب عرضة للهجوم، بل جميع التطبيقات التي نستخدمها يومياً.

تدابير حماية

ولحماية نفسك من فيروس SORVEPOTEL ننصحك باتباع عدد من التدابير البسيطة لكن الفعّالة لتفادي الإصابة.

من بينها تعطيل التحميلات التلقائية في واتساب ويب والتطبيق الخاص بالكمبيوتر، وكذلك عدم فتح الملفات المضغوطة أو المرفقات من مرسلين غير معروفين، مهما بدت رسمية.

وفي السياق عينه، من المهم تحديث نظام التشغيل وتثبيت برنامج مضاد الفيروسات وتحديثه بانتظام. وربما الأهم من كل ذلك، الحذر حتى من رسائل أصدقاء أو زملاء؛ لأن حسابهم قد يكون مخترقاً.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
خطر يتوسع.. فيروس جديد يصيب "واتساب" ويب
ميتا تقرر إغلاق تطبيق "ماسنجر"
الصين تجري اختبار أول تاكسي كهربائي مسيّر
تحذير خطير.. 16 تطبيقا مهددا بالاختراق
الاتحاد الأوروبي يطبق نظاما جديدا على حدوده الخارجية
عالما أعصاب يرفعان دعوى قضائية ضد شركة آبل
المكسيك: الفيضانات تخلف عشرات القتلى والمفقودين
الصين: تُطلق أول محطة حرارية شمسية بنظام البرجين في العالم
من هي ماريا ماتشادو التي مُنحت جائزة "نوبل" للسلام
ديلي تلغراف: ترامب قد يفرض رسوماً على النرويج إذا لم يُمنح جائزة نوبل!
الاكثر مشاهدة في (منوعات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
التعليقات
طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
ولي : بعد سنوات اليوم يقبل ابناء عنيفص منفذ المقابر الجماعية بحق الانتفاضة الشعبانية ١٩٩١ في الكلية العسكرية بينما ...
الموضوع :
محكمة جنايات بابل تحكم باعدام الارهابي رائد عنيفص العلواني قاتل 26 مواطنا ودفنهم في حديقة داره ببابل
فيسبوك