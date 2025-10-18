منوعات

ميتا تقرر إغلاق تطبيق "ماسنجر"


أعلنت شركة "ميتا" عن قرارها إغلاق تطبيقات المراسلة "ماسنجر" المخصصة لأجهزة ماك وويندوز، حيث من المقرر وقف الخدمة نهائيا في 15 ديسمبر المقبل.

وذكر تقرير لموقع "techcrunch" أن المستخدمين لن يتمكنوا من تسجيل الدخول إلى تطبيقات سطح المكتب بعد هذا التاريخ، وسيتم توجيههم تلقائيا لاستخدام واجهة "فيسبوك" للوصول إلى محادثات "ماسنجر".

وتنبه الشركة المستخدمين حاليا إلى هذا التغيير عبر إشعارات داخل التطبيق، مانحة إياهم مهلة لمدة 60 يوما قبل الإيقاف الكامل.

وشددت صفحة دعم "ماسنجر" على أن التطبيق لن يكون صالحا للاستخدام بعد انقضاء هذه المدة، مشجعة المستخدمين على حذفه.

تأتي هذه الخطوة بعد عام من استبدال "ميتا" للنسخة الأصلية من "ماسنجر" بتطبيق ويب تقدمي (PWA) في سبتمبر 2024.

وتشجع الشركة المستخدمين على الانتقال إلى البدائل التالية:

ويمكن لمستخدمو ويندوز استخدام تطبيق "فيسبوك" المخصص لسطح المكتب.

جميع المستخدمين (ويندوز وماك): يمكنهم الوصول إلى "ماسنجر" مباشرة عبر واجهة "فيسبوك" على المتصفح.

ودعت "ميتا" المستخدمين إلى تفعيل ميزة "التخزين الآمن" وإعداد رقم تعريف شخصي (PIN) قبل الانتقال إلى نسخة الويب، لضمان حفظ سجل محادثاتهم.

وتؤكد الشركة أنه بمجرد الانتقال إلى الموقع الإلكتروني لـ "فيسبوك"، سيظل سجل المحادثات متاحا على جميع المنصات.

ومن المتوقع أن يثير قرار "ميتا" بإيقاف نسخ سطح المكتب تماما ردود فعل سلبية بين المستخدمين الذين يفضلون التطبيقات المستقلة على المتصفح.

 

ميتا تقرر إغلاق تطبيق "ماسنجر"
