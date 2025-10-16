منوعات

الصين تجري اختبار أول تاكسي كهربائي مسيّر


أجرت شركة EHang الصينية أول تجربة تشغيلية لتاكسي جوي ذاتي القيادة يعمل بالمحركات الكهربائية، في خطوة تُعد إنجازا جديدا في مجال النقل الجوي الذكي والمستدام، من خلال طائرة VT35 الكهربائية بدون طيار، ذات إقلاع وهبوط عمودي (VTOL)، تم تطويرها لاستخدامها كتاكسي جوي في الرحلات المتوسطة والبعيدة المدى، إذ أُقيم العرض التقديمي للطائرة الجديدة في مدينة هيفي، حيث نجحت الطائرة في الانتقال بسلاسة من وضع الإقلاع العمودي إلى الطيران الأفقي، في إنجاز يُبرز التقدم الذي تحرزه الشركة في مجال النقل الجوي الذكي والمستدام.

ويبلغ سعر الطائرة نحو 6.5 مليون يوان (ما يعادل 74 مليون روبل أو أقل من مليون دولار أميركي)، وتصل سرعتها القصوى إلى 215 كيلومترا في الساعة، مع مدى طيران يبلغ 201 كيلومتر بشحنة واحدة. كما يبلغ وزنها الأقصى عند الإقلاع 950 كيلوغراما، وتتسع لراكبين وأمتعتهما.

كما يمكن للطائرة أن تُدار عبر الأوامر الصوتية أو أجهزة الاستشعار المتقدمة التي تتحكم في الملاحة والمناخ الداخلي. ويتميز تصميمها بجناح مزدوج وثماني مراوح رفع، إضافة إلى مروحة دافعة خلفية لتحقيق حركة أمامية فعالة.

فيما أوضح المطورون أن الأبعاد المدمجة للطائرة — بطول وباع جناح يقارب ثمانية أمتار — تتيح لها الهبوط على أسطح المباني ومواقف السيارات ومهابط المروحيات من طراز EH216-S، ما يجعلها ملائمة للبنية التحتية داخل المدن وخارجها. ووفقا لتقديرات الشركة، يمكن للطائرة تقليص زمن الرحلات إلى أقل من 30 دقيقة، مقارنة بساعتين تقريبا بالسيارات التقليدية على المسافة نفسها.

ويُذكر أن الصين كانت قد أجرت في وقت سابق اختبارات ناجحة لطائرة مسيرة كبيرة ثنائية المحرك مخصصة للنقل التجاري، طوّرتها شركة Sichuan Tengden Sci-Tech Innovation Co المتخصصة في التقنيات المبتكرة.

