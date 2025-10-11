المكسيك: الفيضانات تخلف عشرات القتلى والمفقودين

صرّحت السلطات المحلية في المكسيك، عن مصرع 23 شخصا على الأقل جراء هطول أمطار غزيرة هذا الأسبوع في الغالبية العظمى من ولايات البلاد، حيث أفادت سلطات الحماية المدنية المكسيكية، بهطول أمطار غزيرة في 31 ولاية من أصل 32، حيث حددت ولايات فيراكروز في الشرق، وكويريتارو وهيدالغو في الوسط، وسان لويس بوتوسي في شمال وسط البلاد، باعتبارها المناطق الأكثر تضررا.

وسجُلت 16 حالة وفاة في هيدالغو، إضافة إلى تضرر ألف منزل، وخمس وفيات وفقدان 11 شخصا في ولاية بويبلا. كما توفي فتى في ولاية فيراكروز، وضابط شرطة في كويريتارو.