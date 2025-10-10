عاجل : بالرغم من إعلان وقف إطلاق النار!! 40 مواطنا بين شهيد ومفقود تحت أنقاض منزل قصفه الجيش الإسرائيلي
ديلي تلغراف: ترامب قد يفرض رسوماً على النرويج إذا لم يُمنح جائزة نوبل!


ذكرت صحيفة "ديلي تلغراف" البريطانية أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد يتجه إلى فرض رسوم جمركية إضافية على النرويج في حال عدم منحه جائزة نوبل للسلام من قبل اللجنة المختصة في أوسلو، إذ ذكرت الصحيفة: إن "أوسلو يجب أن تستعد لإجراءات أمريكية محتملة"، مشيرة إلى أن "ترامب غالباً ما يلجأ إلى معاقبة من يثيرون استياءه أو يخيبون آماله".

وأضاف التقرير أن "البيت الأبيض قد يدعو حلفاء واشنطن إلى التقليل من شراء الغاز والنفط النرويجيين أو تقييد الاتصالات الرسمية مع الحكومة النرويجية، في خطوة تعكس أسلوب الضغط الذي يفضّله ترامب في تعاملاته الدولية".

كما لفتت الصحيفة إلى أن "مقربين من ترامب كانوا قد هددوا سابقاً بفرض قيود على منح التأشيرات للنرويجيين، بعد إعلان صندوق التقاعد الحكومي النرويجي عزمه بيع حصته في شركة "كاتربيلر" الأمريكية بسبب استخدام معداتها في هدم منازل الفلسطينيين في قطاع غزة من قبل السلطات (الإسرائيلية).

واستناداً إلى مقابلات أجرتها "ديلي تلغراف" مع أعضاء سابقين في لجنة نوبل النرويجية، فإن فرص ترامب في الفوز بالجائزة محدودة للغاية، في ظل وجود منافسين بارزين من بينهم وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، ومنظمة الصحة العالمية، والمحكمة الجنائية الدولية، والهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ.

يذكو أن أسبوع نوبل افتُتح في ستوكهولم في السادس من تشرين الأول، على أن يُعلَن اسم الفائز بجائزة نوبل للسلام اليوم في أوسلو.

وكانت صحيفة "إل باييس" الإسبانية قد كشفت في وقت سابق، أن ترامب أدرج على قائمة المرشحين لجائزة نوبل للسلام لعام 2025، مشيرة إلى أن العام الجاري شهد تقديم 338 ترشيحا للجائزة، من بينهم 244 فردا و94 منظمة.

وعلى الرغم من أن القائمة لا تُنشر رسميا، إلا أن مصادر مؤكدة أشارت إلى وجود الرئيس الأمريكي ضمن المرشحين، وذلك بناء على تأكيدات مديرة معهد أوسلو لأبحاث السلام.

