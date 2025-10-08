الإغلاق الحكومي يضرب مخططات البنتاغون الاستراتيجية!

نقلت صحيفة "بوليتيكو" الأمريكية، عن مسؤولين مطلعين، أن نشر استراتيجيات البنتاغون الخاصة بالدفاع الوطني والتوزيع العالمي للقوى العسكرية يتأخر بسبب الإغلاق الحكومي.

وفي ذات الصدد، كانت الصحيفة اليابانية "نيككاي" قد ذكرت في نهاية شهر أغسطس الماضي أن المسودة النهائية لاستراتيجية الدفاع الوطني للبنتاغون المقررة لعام 2025 تستند إلى عدة مراجع، من بينها الخطاب الذي ألقاه نائب الرئيس الأمريكي خلال مؤتمر ميونخ للأمن في شهر فبراير الماضي.

كما أوضحت "بوليتيكو" أن "موعد إصدار التقارير، الذي كان مخططا له في الأصل خلال شهر أغسطس، قد تم تأجيله إلى شهر أكتوبر.. والآن قد يتأخر نشرها مرة أخرى هذا الشهر بسبب توقف العمل الحكومي والخلافات المستمرة حول الصياغات النهائية للوثائق".

وكشفت الصحيفة أن مسودة استراتيجية الدفاع الوطني واجهت اعتراضات من قبل لجنة رؤساء الأركان والقادة العسكريين في المناطق المختلفة، الذين عبروا عن عدم رضاهم عن المقترحات المقدمة من نائب وزير الحرب الأمريكي للشؤون السياسية.

ومن الجدير بالذكر أن الولايات المتحدة دخلت في الفاتح من أكتوبر سنة مالية جديدة دون أن يتمكن الكونغرس من إقرار موازنة الحكومة، مما أدى إلى شلل في عمل المؤسسات الحكومية. ويشير مصطلح "توقف العمل الحكومي" في الولايات المتحدة إلى تعطيل المؤسسات الحكومية التي يمولها الكونغرس مباشرة، بسبب عدم إقرار الميزانية للعام المالي الجديد، وهي حالة تتكرر من حين لآخر في المشهد السياسي الأمريكي.