منوعات

الإغلاق الحكومي يضرب مخططات البنتاغون الاستراتيجية!


نقلت صحيفة "بوليتيكو" الأمريكية، عن مسؤولين مطلعين، أن نشر استراتيجيات البنتاغون الخاصة بالدفاع الوطني والتوزيع العالمي للقوى العسكرية يتأخر بسبب الإغلاق الحكومي.

وفي ذات الصدد، كانت الصحيفة اليابانية "نيككاي" قد ذكرت في نهاية شهر أغسطس الماضي أن المسودة النهائية لاستراتيجية الدفاع الوطني للبنتاغون المقررة لعام 2025 تستند إلى عدة مراجع، من بينها الخطاب الذي ألقاه نائب الرئيس الأمريكي خلال مؤتمر ميونخ للأمن في شهر فبراير الماضي.

كما أوضحت "بوليتيكو" أن "موعد إصدار التقارير، الذي كان مخططا له في الأصل خلال شهر أغسطس، قد تم تأجيله إلى شهر أكتوبر.. والآن قد يتأخر نشرها مرة أخرى هذا الشهر بسبب توقف العمل الحكومي والخلافات المستمرة حول الصياغات النهائية للوثائق".

وكشفت الصحيفة أن مسودة استراتيجية الدفاع الوطني واجهت اعتراضات من قبل لجنة رؤساء الأركان والقادة العسكريين في المناطق المختلفة، الذين عبروا عن عدم رضاهم عن المقترحات المقدمة من نائب وزير الحرب الأمريكي للشؤون السياسية.

ومن الجدير بالذكر أن الولايات المتحدة دخلت في الفاتح من أكتوبر سنة مالية جديدة دون أن يتمكن الكونغرس من إقرار موازنة الحكومة، مما أدى إلى شلل في عمل المؤسسات الحكومية. ويشير مصطلح "توقف العمل الحكومي" في الولايات المتحدة إلى تعطيل المؤسسات الحكومية التي يمولها الكونغرس مباشرة، بسبب عدم إقرار الميزانية للعام المالي الجديد، وهي حالة تتكرر من حين لآخر في المشهد السياسي الأمريكي.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
الإغلاق الحكومي يضرب مخططات البنتاغون الاستراتيجية!
حقنة نانوية تحقق تطور علمي مذهل وتعالج الألزهايمر من جذوره!
غوغل تحذر مستخدمي أندرويد من أمر خطير
البيت الأبيض يحذر من "تداعيات مدمرة" لاميركا مع استمرار اغلاق الحكومة!
ترامب يأمر بنشر 300 جندي من الحرس الوطني في شيكاغو
ارتفاع الدين العام الأمريكي
وزير الحرب الأمريكي يقيل رئيس أركان البحرية
DeepSeek تعلن عن نموذجها التجريبي الجديد للذكاء الاصطناعي
شركة آبل تطلق ميزة جديدة تنهي ازعاج الاتصالات الغريبة
إيران تعلن اختراق إسرائيل وتكشف عن كنز من المعلومات!
الاكثر مشاهدة في (منوعات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
التعليقات
طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
ولي : بعد سنوات اليوم يقبل ابناء عنيفص منفذ المقابر الجماعية بحق الانتفاضة الشعبانية ١٩٩١ في الكلية العسكرية بينما ...
الموضوع :
محكمة جنايات بابل تحكم باعدام الارهابي رائد عنيفص العلواني قاتل 26 مواطنا ودفنهم في حديقة داره ببابل
فيسبوك