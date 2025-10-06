منوعات

غوغل تحذر مستخدمي أندرويد من أمر خطير


أصدرت شركة غوغل تحذيراً عاجلاً لمستخدمي هواتف أندرويد حول العالم من الاتصال ببعض أنواع شبكات الاتصالات المزيفة التي يمكن أن تُستخدم لاختراق الأجهزة وسرقة البيانات.

والتحذير جاء بعد اكتشاف طرق جديدة يستخدمها المخترقون لخداع الهواتف عبر ما يعرف باسم SMS blasters، وهي أجهزة صغيرة قادرة على إرسال إشارات توهم الهاتف بأنها شبكة اتصال موثوقة ليرتبط بها، يمكن حملها أو وضعها بسهولة في السيارة.

تبدأ العملية عندما يلتقط الهاتف إشارة شبكة اتصال تبدو عادية لكنها في الحقيقة شبكة مزيفة يتحكم بها المهاجم. وفور اتصال الهاتف بالشبكة، تبدأ رسائل خبيثة بالوصول إلى الجهاز وتستغل الثغرات في النظام أو في تطبيقات الاتصالات للوصول إلى المعلومات الشخصية أو التحكم ببعض وظائف الهاتف.

وما يجعل هذه الهجمات خطيرة هو أنها لا تحتاج إلى تثبيت أي تطبيقات ضارة أو منح صلاحيات غير مألوفة، بل تعتمد على تلاعب بالإشارة نفسها مما يجعل اكتشافها صعباً للغاية.

إجراءات الحماية

توصي غوغل المستخدمين بتجنب الاتصال بأي شبكة غير معروفة. كما دعت إلى تفعيل التحديثات الأمنية بانتظام لأنها تحتوي على إصلاحات للثغرات التي قد تُستغل في مثل هذه الهجمات.

وأشارت الشركة إلى أنها بدأت بتطبيق وضع الحماية المتقدم الذي يمنع تثبيت التطبيقات من خارج متجر غوغل بلاي الرسمي، ويقيد الاتصال بالشبكات المشبوهة تلقائياً. وهذا الوضع متاح الآن لبعض الأجهزة وسيجري توسيعه تدريجياً ليشمل المزيد من هواتف أندرويد.

نصائح للمستخدمين

نصحت غوغل بالالتزام ببعض الخطوات البسيطة لتقليل المخاطر من بينها عدم السماح للهاتف بتحديد أي شبكة اتصال يجب أن يتصل بها، وأيضًا تجنب الاتصال بشبكات مفتوحة تحمل أسماء قريبة من شبكات اتصال مألوفة لأنها غالباً ما تكون مصيدة. كما يُستحسن تعطيل الاتصال التلقائي بالشبكات العامة.

في الختام لا بد من الإشارة إلى أن تحذير غوغل ليس الأول من نوعه، لكنه يأتي في وقت تتزايد فيه الهجمات التي تستهدف الهواتف الذكية بعد أن أصبحت مركزاً للبيانات الشخصية والمالية للمستخدم.

لكن يبدو أن الشركة تريد التأكيد على أن الخطر لم يعد يقتصر على التطبيقات أو المواقع بل يمتد إلى الشبكات التي نتصل بها كل يوم. لذلك، كن حذراً ولا تثق بأي شبكة لا تعرف مصدرها.

التعليقات
طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
ولي : بعد سنوات اليوم يقبل ابناء عنيفص منفذ المقابر الجماعية بحق الانتفاضة الشعبانية ١٩٩١ في الكلية العسكرية بينما ...
الموضوع :
محكمة جنايات بابل تحكم باعدام الارهابي رائد عنيفص العلواني قاتل 26 مواطنا ودفنهم في حديقة داره ببابل
