ارتفاع الدين العام الأمريكي

ارتفع الدين العام الأمريكي بمقدار قياسي بلغ 358 مليار دولار خلال يومين فقط أثناء الانتقال إلى السنة المالية الجديدة، ففي الولايات المتحدة تمتد السنة المالية للحكومة الفيدرالية من 1 تشرين الأول إلى 30 أيلول من العام التالي، وفي اليوم الأخير من السنة المالية القديمة ارتفع الدين القومي الأمريكي بمقدار متواضع بلغ 131 مليار دولار، لكنه قفز في اليوم الأول من السنة الجديدة بمقدار 226.5 مليار دولار، مما أوصل الدين العام الأمريكي إلى رقم قياسي بلغ 37.86 تريليون دولار.

بذلك أصبح هذا الانتقال السنوي للسنة المالية هو الأغلى في تاريخ الدين العام الأمريكي، حيث كان قد ارتفع في العام 2024 بمقدار 347.6 مليار دولار خلال يومين مع بدء السنة المالية الجديدة، مقارنة بـ 315.7 مليار دولار في العام السابق، و252.5 مليار دولار في عام 2022.

وجاءت الزيادة الرئيسية من التزامات الحكومة تجاه هيئاتها، والتي نمت بمقدار 266 مليار دولار، في الوقت نفسه، ارتفع الدين الأمريكي للأفراد والشركات وبقية العالم بنحو 91.7 مليار دولار.