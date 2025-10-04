منوعات

ارتفاع الدين العام الأمريكي


 

 

ارتفع الدين العام الأمريكي بمقدار قياسي بلغ 358 مليار دولار خلال يومين فقط أثناء الانتقال إلى السنة المالية الجديدة، ففي الولايات المتحدة تمتد السنة المالية للحكومة الفيدرالية من 1 تشرين الأول إلى 30 أيلول من العام التالي، وفي اليوم الأخير من السنة المالية القديمة ارتفع الدين القومي الأمريكي بمقدار متواضع بلغ 131 مليار دولار، لكنه قفز في اليوم الأول من السنة الجديدة بمقدار 226.5 مليار دولار، مما أوصل الدين العام الأمريكي إلى رقم قياسي بلغ 37.86 تريليون دولار.

بذلك أصبح هذا الانتقال السنوي للسنة المالية هو الأغلى في تاريخ الدين العام الأمريكي، حيث كان قد ارتفع في العام 2024 بمقدار 347.6 مليار دولار خلال يومين مع بدء السنة المالية الجديدة، مقارنة بـ 315.7 مليار دولار في العام السابق، و252.5 مليار دولار في عام 2022.

وجاءت الزيادة الرئيسية من التزامات الحكومة تجاه هيئاتها، والتي نمت بمقدار 266 مليار دولار، في الوقت نفسه، ارتفع الدين الأمريكي للأفراد والشركات وبقية العالم بنحو 91.7 مليار دولار.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
ارتفاع الدين العام الأمريكي
وزير الحرب الأمريكي يقيل رئيس أركان البحرية
DeepSeek تعلن عن نموذجها التجريبي الجديد للذكاء الاصطناعي
شركة آبل تطلق ميزة جديدة تنهي ازعاج الاتصالات الغريبة
إيران تعلن اختراق إسرائيل وتكشف عن كنز من المعلومات!
هل يشكل الذكاء الاصطناعي المرحلة التالية في التطور البشري؟
الكرملين تعليقا على كلام ترامب: روسيا ليست نمرا بل دب وليس هناك دببة من ورق!
لا تفوتك.. واتساب يطلق ميزة مهمة
استمرار الاضطرابات لليوم الثالث في المطارات الأوروبية بعد الهجوم الإلكتروني
مطار بروكسل: إلغاء أو تحويل 44 رحلة جوية الأحد بسبب الهجوم الإلكتروني
الاكثر مشاهدة في (منوعات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
التعليقات
طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
ولي : بعد سنوات اليوم يقبل ابناء عنيفص منفذ المقابر الجماعية بحق الانتفاضة الشعبانية ١٩٩١ في الكلية العسكرية بينما ...
الموضوع :
محكمة جنايات بابل تحكم باعدام الارهابي رائد عنيفص العلواني قاتل 26 مواطنا ودفنهم في حديقة داره ببابل
فيسبوك