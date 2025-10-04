منوعات

وزير الحرب الأمريكي يقيل رئيس أركان البحرية


 

ذكرت وسائل اعلام أمريكية، اليوم السبت، أن وزير الحرب بيت هيغسيث أقال رئيس أركان البحرية الأميركية جون هاريسون من منصبه، إذ أشارت الى أن "هذه الإقالة المفاجئة في أعقاب تأكيد تعيين وكيل وزارة البحرية، هونغ كاو، في هذا الأسبوع".

كما ذكرت وزارة الحرب الأمريكية في بيان: " رحيل هاريسون ولن يشغل منصب رئيس أركان وزير البحرية بعد الآن، نحن ممتنون لخدمته للوزارة". وجاء ذلك، بينما أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أنه "سيستضيف تحية للأسطول البحري الأميركي في نورفولك بفرجينيا"، مؤكدا أنه "سيكون هذا أكبر احتفال في تاريخ البحرية".

