منوعات

DeepSeek تعلن عن نموذجها التجريبي الجديد للذكاء الاصطناعي


 

أعلنت شركة DeepSeek الصينية عن إصدار تجريبي جديد لنموذج مساعدها الذكي الذي يعمل بالذكاء الاصطناعي، حيث أشارت الشركة في بيان نشرته على صفحتها على شبكة WeChat إلى أن نموذج DeepSeek-V3.2-Exp الجديد شهد تحسينات في كفاءة التدليل والاستدلال، وأصبحت تكلفة خدماته أقل في واجهة التطبيقات (API)، وأن إطلاق النموذج الجديد "يمثل خطوة وسطية نحو إطلاق بنية الجيل التالي من نماذج الذكاء الاصطناعي".

وكانت DeepSeek قد أعلنت في يناير الماضي عن نسخة R1 من مساعدها الذكي المدعوم بالذكاء الاصطناعي، وأشارت إلى أن "تلك النسخة لا تقل أهمية عن برمجيات الذكاء الاصطناعي ChatGPT"، وبعد إطلاق تلك النسخة احتل تطبيق DeepSeek المرتبة الأولى من حيث عدد التحميلات في متجر App Store في العديد من البلدان، مثل الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والإمارات العربية المتحدة واليابان وكوريا الجنوبية، وأثر هذا النجاح بشكل ملحوظ على شركات التكنولوجيا في الولايات المتحدة.

 فيما يأتي الإعلان عن هذا الإصدار التجريبي في الوقت الذي تشهد فيه أسواق برامج الذكاء الاصطناعي منافسة كبيرة بين الشركات ومن ضمنها DeepSeek التي تسعى لمنافسة برمجيات OpenAI و"غوغل" و"ميتا" وأمازون" و"إنفيديا" وغيرها، كما تسعى تلك الشركات لإدخال الذكاء الاصطناعي إلى الأجهزة الذكية وشبكات التواصل الاجتماعي ومواقع البحث عبر الإنترنت وفي العديد من المجالات التقنية الاخرى.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
DeepSeek تعلن عن نموذجها التجريبي الجديد للذكاء الاصطناعي
شركة آبل تطلق ميزة جديدة تنهي ازعاج الاتصالات الغريبة
إيران تعلن اختراق إسرائيل وتكشف عن كنز من المعلومات!
هل يشكل الذكاء الاصطناعي المرحلة التالية في التطور البشري؟
الكرملين تعليقا على كلام ترامب: روسيا ليست نمرا بل دب وليس هناك دببة من ورق!
لا تفوتك.. واتساب يطلق ميزة مهمة
استمرار الاضطرابات لليوم الثالث في المطارات الأوروبية بعد الهجوم الإلكتروني
مطار بروكسل: إلغاء أو تحويل 44 رحلة جوية الأحد بسبب الهجوم الإلكتروني
فرنسا: احتجاجات ضد مشروع إنشاء مركز لطمر النفايات النووية
مجلس الدفاع الخليجي يصدر 5 قرارات ردا على الهجوم الإسرائيلي في الدوحة!
الاكثر مشاهدة في (منوعات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
التعليقات
طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
ولي : بعد سنوات اليوم يقبل ابناء عنيفص منفذ المقابر الجماعية بحق الانتفاضة الشعبانية ١٩٩١ في الكلية العسكرية بينما ...
الموضوع :
محكمة جنايات بابل تحكم باعدام الارهابي رائد عنيفص العلواني قاتل 26 مواطنا ودفنهم في حديقة داره ببابل
فيسبوك