لا تفوتك.. واتساب يطلق ميزة مهمة

أعلن واتساب عن إطلاق ميزة جديدة للمستخدمين على نظامي iOS وأندرويد، تتيح ترجمة الرسائل مباشرة داخل التطبيق، سواء في الدردشات الفردية، المجموعات، أو تحديثات القنوات.

تأتي هذه الميزة ضمن جهود واتساب المستمرة لتسهيل التواصل بين المستخدمين حول العالم، خصوصًا في ظل الاعتماد الكبير على التطبيق للتواصل اليومي بين مليارات المستخدمين.

كل شيء حول ميزة ترجمة الرسائل في واتساب

يمكن للمستخدم ترجمة أي رسالة عبر الضغط المطوّل عليها واختيار خيار “ترجمة”، ثم تحديد اللغة التي يرغب في الترجمة منها أو إليها.

على نظام أندرويد، ستدعم الميزة في البداية ست لغات هي: الإنجليزية، الإسبانية، الهندية، البرتغالية، الروسية، والعربية.

على ايفون، يمكن للمستخدم ترجمة الرسائل إلى أكثر من 19 لغة عند الإطلاق، مع خطط مستقبلية لتوسيع دعم لغات إضافية.

يمكن لمستخدمي أندرويد تفعيل خيار الترجمة التلقائية لسلسلة كاملة من المحادثات، بحيث تُطبق الترجمة على جميع الرسائل الواردة تلقائيًا دون الحاجة للضغط على كل رسالة.

مميزات الترجمة الجديدة:

تسهّل الميزة على المستخدمين فهم الرسائل بلغات مختلفة، خصوصًا عند التعامل مع جهات اتصال من دول متعددة.

تساعد على تحسين تجربة التواصل داخل المجموعات والقنوات التي تضم مستخدمين من لغات مختلفة.

رغم أن الترجمة ليست فورية بالصوت أو على الشاشة مباشرة، فإنها تمثل خطوة مهمة نحو جعل المحادثات أكثر سهولة وسلاسة عبر الحدود اللغوية.

أوضحت واتساب أن هذه الميزة ستشهد تطويرات مستمرة مع إضافة لغات جديدة، بالإضافة إلى تحسين دقة الترجمة وسرعتها في التحديثات القادمة. وتهدف الشركة من خلال هذه الميزة إلى تعزيز قدرة المستخدمين على التواصل العالمي دون الحاجة لمغادرة التطبيق أو استخدام أدوات ترجمة خارجية.

تأتي هذه الميزة ضمن توجه واتساب لتطوير التطبيق باستمرار وتحسين تجربة المستخدم، حيث يسعى التطبيق دائمًا لتقديم أدوات مبتكرة تسهّل التواصل بين المستخدمين وتربط بينهم بغض النظر عن اللغة أو الموقع الجغرافي.