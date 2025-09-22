منوعات

استمرار الاضطرابات لليوم الثالث في المطارات الأوروبية بعد الهجوم الإلكتروني


تسبب هجوم إلكتروني وقع مساء الجمعة الماضية في اضطرابات واسعة في عدة مطارات أوروبية، أبرزها مطار برلين الدولي، مما أدى إلى تأجيل وإلغاء العديد من الرحلات وتأثر آلاف المسافرين، إذ تواصل مطارات بروكسل ودبلن ولندن هيثرو مواجهة آثار الهجوم، حيث طلب مطار بروكسل من شركات الطيران إلغاء نصف رحلات المغادرة اليوم، ونصح الركاب بالوصول قبل ساعتين إلى ثلاث ساعات من موعد الإقلاع.

وفي مطار هيثرو، تمكن الموظفون من إعادة معظم الرحلات إلى مواعيدها رغم استمرار بعض مشكلات تسجيل الوصول، بينما أُلغيت في دبلن 13 رحلة حتى ظهر الأحد مع استمرار معالجة الأعطال التقنية.

وقال متحدث باسم مطار برلين لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) إن المطار يستعد اليوم لاستقبال نحو 95 ألف مسافر، وهو رقم يتجاوز المعتاد الذي يتراوح بين 75 و85 ألف مسافر يوم الاثنين، مشيرا إلى أن عودة المشاركين في ماراثون العاصمة الألمانية الذي أقيم أمس الأحد تزيد الضغط على التشغيل.

كما دعا مطار برلين المسافرين إلى استخدام إجراءات تسجيل الوصول عبر الإنترنت والأكشاك الذاتية لتسليم الأمتعة، لتخفيف الضغط على العمليات الأرضية.

ويعود سبب هذه الاضطرابات إلى هجوم إلكتروني استهدف مزود خدمات تكنولوجيا المعلومات "كولينز إيروسبيس"، فيما لا تزال دوافع الهجوم مجهولة.

كذلك أكدت الهيئة الأوروبية لإدارة الحركة الجوية "يوروكونترول" أن مطارات برلين وبروكسل ودبلن وهيثرو شهدت اضطرابات في الخدمات الأرضية، بينما لم تتأثر مطارات ألمانية رئيسية أخرى.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
استمرار الاضطرابات لليوم الثالث في المطارات الأوروبية بعد الهجوم الإلكتروني
مطار بروكسل: إلغاء أو تحويل 44 رحلة جوية الأحد بسبب الهجوم الإلكتروني
فرنسا: احتجاجات ضد مشروع إنشاء مركز لطمر النفايات النووية
مجلس الدفاع الخليجي يصدر 5 قرارات ردا على الهجوم الإسرائيلي في الدوحة!
إيران: تنفيذ حكم الإعدام لاحد جواسيس الموساد الإسرائيلي
ترامب يمدد المهمة الممنوحة لحظر تيك توك في الولايات المتحدة
الصين تطلق قمرا صناعيا لاختبار تقنيات الإنترنت الفضائي
محكمة العاصمة البلغارية: توقيف مالك السفينة المرتبطة بانفجار مرفأ بيروت عام 2020
رئيس أكاديمية العلوم الروسية: اختبارات اللقاح ضد السرطان تقدم نتائج مبشرة
القادة العرب الحاضرون والغائبون عن قمة الدوحة!
الاكثر مشاهدة في (منوعات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
التعليقات
طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
ولي : بعد سنوات اليوم يقبل ابناء عنيفص منفذ المقابر الجماعية بحق الانتفاضة الشعبانية ١٩٩١ في الكلية العسكرية بينما ...
الموضوع :
محكمة جنايات بابل تحكم باعدام الارهابي رائد عنيفص العلواني قاتل 26 مواطنا ودفنهم في حديقة داره ببابل
فيسبوك