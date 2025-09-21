مطار بروكسل: إلغاء أو تحويل 44 رحلة جوية الأحد بسبب الهجوم الإلكتروني

أكد متحدث باسم مطار بروكسل إلغاء أو تحويل 44 رحلة جوية من المطار يوم الأحد نتيجة لهجوم إلكتروني استهدف مزود خدمة خارجي يوم الجمعة، ولتجنب طوابير الانتظار الطويلة والإلغاءات المتأخرة، طلب من شركات الطيران في البداية إلغاء نصف رحلات المغادرة المقررة لهذا اليوم، والبالغ عددها 257 رحلة. وفي النهاية، تم إلغاء 38 رحلة وتحويل ست رحلات.

كما تم استدعاء موظفين إضافيين، لكن المشاكل ستستمر في التأثير على العمليات، حيث لا يزال يتعين إتمام إجراءات تسجيل الوصول يدويا. ويتوقع المطار فترات انتظار طويلة وتأخيرات، دون أي حل في الأفق.

فيما نصحت الإدارة المسافرين بالتحقق من حالة رحلاتهم مع شركة الطيران، وعدم السفر إلى المطار إلا في حال تأكيد حجز رحلتهم. على المسافرين الذين تم تأكيد رحلاتهم الوصول قبل ساعتين من موعد إقلاع رحلات شنغن، وثلاث ساعات للرحلات من خارج منطقة شنغن.

ويواجه مطار بروكسل مشاكل تقنية في أنظمة تسجيل الوصول والصعود إلى الطائرة منذ مساء الجمعة بسبب هجوم إلكتروني على مزود خدمة خارجي، وهو شركة كولينز إيروسبيس الأمريكية.