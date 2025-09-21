فرنسا: احتجاجات ضد مشروع إنشاء مركز لطمر النفايات النووية

شارك مئات الفرنسيين في تظاهرة احتجاجا على مشروع إنشاء مركز في الريف الفرنسي لتخزين النفايات النووية، حيث اضطرت الشرطة إلى إطلاق الغاز المسيل للدموع لتفريقهم، إذ يهدف المشروع المعروف باسم CIGEO إلى بناء مركز تخزين تحت الأرض خارج قرية بور الشمالية الشرقية لطمر المخلفات الأكثر خطرا لمحطات الطاقة النووية.

كما ذكر المنظمون إن نحو ألفي شخص جابوا شوارع القرية احتجاجا على خطة الوكالة الوطنية لإدارة النفايات المشعة "أندرا"، بينما قدرت السلطات عدد المتظاهرين بنحو 700.

فيما سار المتظاهرون وسط حضور أمني كثيف، خلف لافتة كتب عليها "احتجاج من أجل المستقبل"، مطالبين برحيل "أندرا" من المنطقة.