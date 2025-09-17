ترامب يمدد المهمة الممنوحة لحظر تيك توك في الولايات المتحدة

مدّد الرئيس الأميركي دونالد ترامب المهلة الممنوحة لبيع تطبيق تيك توك من قبل الشركة الأم الصينية "بايت دانس"، إلى 16 كانون الأول تحت طائلة حظره في الولايات المتحدة، وهي المرة الرابعة منذ كانون الثاني التي يمدد فيها البيت الأبيض المهلة لتطبيق قانون أقره الكونغرس من شأنه حظر المنصة في الولايات المتحدة إذا لم يتم بيعها.

وجاء إعلان تمديد المهلة رغم تأكيد ترامب لصحافيين أن الولايات المتحدة والصين توصلتا إلى اتفاق حول هيكلية جديدة لملكية تطبيق تشارك المقاطع المصورة الذي يحظى بشعبية كبيرة.

كما يأتي التمديد الجديد بعد تدبير مماثل في كانون الثاني ونيسان وحزيران فيما تنظر الإدارة الأميركية في التداعيات القانونية المعقدة والتأثيرات على الأمن القومي الأميركي المرتبطة بعمليات تيك توك في الولايات المتحدة.

وكانت المهلة تنتهي الأربعاء.

وقال ترامب لصحافيين لدى مغادرته البيت الأبيض متوجها إلى المملكة المتحدة في زيارة دولة "لدينا اتفاق بشأن تيك توك. توصلت إلى اتفاق مع الصين. سأتحدث إلى الرئيس شي (جينبينغ) الجمعة لتأكيد كل الأمور"، حيث ذكر "لدينا مجموعة من الشركات الكبيرة جدا التي ترغب بشرائه".

كما أكدت الصين الاتفاق الذي قال الطرفان الاثنين إنه "إطار" ستوضع اللماسات الأخيرة عليه خلال اتصال هاتفي بين الرئيسين الجمعة.

كذلك تم التفاوض على الاتفاق خلال محادثات استمرت يومين في مدريد بين وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسينت ونائب رئيس الوزراء الصيني هي ليفينغ.

وتملك شركة "بايت دانس" ومقرها في الصين تيك توك الذي يحظى بنحو ملياري مستخدم حول العالم.

كما ذكر مسؤول أميركي أن ترامب وضع الاتفاق كشرط للاجتماع مع الرئيس الصيني أثناء قمة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ (آبيك) المقررة في كوريا الجنوبية الشهر المقبل. وبحسب شبكة "سي إن بي سي"، يتضمن الاتفاق مستثمرين جددا إلى جانب المستثمرين الحاليين في الشركة الصينية المالكة للمنصة.