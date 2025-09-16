الصين تطلق قمرا صناعيا لاختبار تقنيات الإنترنت الفضائي

أطلقت الصين اليوم الثلاثاء قمرا صناعيا جديدا ستختبر معه تقنيات لتقديم خدمات الإنترنت والاتصالات للأرض، حيث أشارت وكالة "شينخوا" الصينية إلى أن عملية الإطلاق نُفِّذت من مركز جيوغوان الفضائي شمال غرب الصين، في تمام الساعة 09:06 بتوقيت بكين، باستخدام صاروخ صيني من طراز Long March 2C.

كما أفادت التقارير بأن القمر الصناعي وصل إلى مداره المطلوب بنجاح، وأن عملية الإطلاق التي نُفِّذت اليوم تُعدّ الإطلاق الفضائي رقم 595 الذي تستخدم فيه الصين صواريخ Long March.

وتعتبر عملية الإطلاق التي نفذت اليوم جزءا من الجهود الصينية الكبيرة التي تبذلها الصين لتأسيس شبكة أقمار صناعية لتوفير خدمات الإنترنت للأرض، كما تعمل الصين بشكل فعال في السنوات الأخيرة على تطوير برنامجها الفضائي، وتطور في إطار هذا البرنامج أقمار لاستشعار الأرض عن بعد، وأقمار لخدمات الأرصاد الجوية والخدمات الملاحية، ونفذت العام الماضي 68 عملية إطلاق فضائي.