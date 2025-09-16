منوعات

الصين تطلق قمرا صناعيا لاختبار تقنيات الإنترنت الفضائي


 

 

أطلقت الصين اليوم الثلاثاء قمرا صناعيا جديدا ستختبر معه تقنيات لتقديم خدمات الإنترنت والاتصالات للأرض، حيث أشارت وكالة "شينخوا" الصينية إلى أن عملية الإطلاق نُفِّذت من مركز جيوغوان الفضائي شمال غرب الصين، في تمام الساعة 09:06 بتوقيت بكين، باستخدام صاروخ صيني من طراز Long March 2C.

كما أفادت التقارير بأن القمر الصناعي وصل إلى مداره المطلوب بنجاح، وأن عملية الإطلاق التي نُفِّذت اليوم تُعدّ الإطلاق الفضائي رقم 595 الذي تستخدم فيه الصين صواريخ Long March.

وتعتبر عملية الإطلاق التي نفذت اليوم جزءا من الجهود الصينية الكبيرة التي تبذلها الصين لتأسيس شبكة أقمار صناعية لتوفير خدمات الإنترنت للأرض، كما تعمل الصين بشكل فعال في السنوات الأخيرة على تطوير برنامجها الفضائي، وتطور في إطار هذا البرنامج أقمار لاستشعار الأرض عن بعد، وأقمار لخدمات الأرصاد الجوية والخدمات الملاحية، ونفذت العام الماضي 68 عملية إطلاق فضائي.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
الصين تطلق قمرا صناعيا لاختبار تقنيات الإنترنت الفضائي
محكمة العاصمة البلغارية: توقيف مالك السفينة المرتبطة بانفجار مرفأ بيروت عام 2020
رئيس أكاديمية العلوم الروسية: اختبارات اللقاح ضد السرطان تقدم نتائج مبشرة
القادة العرب الحاضرون والغائبون عن قمة الدوحة!
 ترامب ينتقد نتنياهو ويصف القصف بـ المتهور!
روسيا تعلن جاهزية لقاح محلي مركب ضد السرطان
تركيا: فرض حظر شامل على التظاهرات في اسطنبول
إيران تعلق على اختفاء أمير موسوي في مصر
خسوف كلي للقمر اليوم السابع من أيلول سنة 2025 ميلادية
أكاديمية العلوم الروسية تتوقع موعد ذروة العاصفة المغناطيسية
الاكثر مشاهدة في (منوعات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
التعليقات
طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
ولي : بعد سنوات اليوم يقبل ابناء عنيفص منفذ المقابر الجماعية بحق الانتفاضة الشعبانية ١٩٩١ في الكلية العسكرية بينما ...
الموضوع :
محكمة جنايات بابل تحكم باعدام الارهابي رائد عنيفص العلواني قاتل 26 مواطنا ودفنهم في حديقة داره ببابل
فيسبوك