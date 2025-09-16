رئيس أكاديمية العلوم الروسية: اختبارات اللقاح ضد السرطان تقدم نتائج مبشرة

أعلن رئيس أكاديمية العلوم الروسية، غينادي كراسنيكوف، أن العلماء الروس يحققون اليوم اكتشافات مهمة في مجال الطب، مشيرا إلى وجود نتائج مبشّرة في تطوير لقاحات ضد بعض أنواع السرطان، إذ جاء ذلك في حديثه لوكالة "نوفوستي" الروسية، حيث ذكراسنيكوف إن مركز "غاماليا" القومي الروسي لأبحاث الأوبئة والأحياء الدقيقة يعمل على تطوير لقاح محلي مضاد للسرطان، قائم على المستضدات الجديدة. ووفقا لرئيس المركز ألكسندر غينسبورغ، سيبدأ إعطاء اللقاح خلال الأشهر القليلة المقبلة بشكل تجريبي لمجموعة من مرضى الميلانوما (سرطان الجلد).

وأضاف رئيس أكاديمية العلوم الروسية: "إن العلماء الروس يحققون اكتشافات مهمة جدا، ويحرزون إنجازات على تقاطع علوم الوراثة والأحياء وعلم وظائف الأعضاء والطب، ليس في مجال علاج الأورام فحسب، بل أيضا في مجال أمراض المناعة الذاتية وأبحاث الدماغ."

كما لفت إلى أن أمراض القلب والأوعية الدموية لا تزال السبب الأول للوفيات في روسيا، مؤكّدا أن العلماء يعملون في هذا الاتجاه أيضا.

وتابع قائلا: "بالنسبة للقاح ضد السرطان، فمن الطبيعي أن الحديث عن دواء شامل لمكافحة جميع أنواع الأورام ما زال مبكرا، لكن فيما يخص لقاحات مخصصة لبعض أنواع السرطان والوقاية منها، يمكننا الحديث عن ذلك بالفعل."

كذلك أوضح أن الدراسات السريرية في هذا المجال تُجرى حاليا، لافتا إلى أن النتائج الأولية مبشّرة، وأن موارد بحثية كبيرة قد وُجّهت لدعم هذا التوجه.

كما أشار الأكاديمي إلى أن أساليب معالجة البيانات الآلية تساعد العلماء بشكل كبير في تسريع العديد من العمليات البحثية.