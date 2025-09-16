منوعات

رئيس أكاديمية العلوم الروسية: اختبارات اللقاح ضد السرطان تقدم نتائج مبشرة


أعلن رئيس أكاديمية العلوم الروسية، غينادي كراسنيكوف، أن العلماء الروس يحققون اليوم اكتشافات مهمة في مجال الطب، مشيرا إلى وجود نتائج مبشّرة في تطوير لقاحات ضد بعض أنواع السرطان، إذ جاء ذلك في حديثه لوكالة "نوفوستي" الروسية، حيث ذكراسنيكوف إن مركز "غاماليا" القومي الروسي لأبحاث الأوبئة والأحياء الدقيقة يعمل على تطوير لقاح محلي مضاد للسرطان، قائم على المستضدات الجديدة. ووفقا لرئيس المركز ألكسندر غينسبورغ، سيبدأ إعطاء اللقاح خلال الأشهر القليلة المقبلة بشكل تجريبي لمجموعة من مرضى الميلانوما (سرطان الجلد).

وأضاف رئيس أكاديمية العلوم الروسية: "إن العلماء الروس يحققون اكتشافات مهمة جدا، ويحرزون إنجازات على تقاطع علوم الوراثة والأحياء وعلم وظائف الأعضاء والطب، ليس في مجال علاج الأورام فحسب، بل أيضا في مجال أمراض المناعة الذاتية وأبحاث الدماغ."

كما لفت إلى أن أمراض القلب والأوعية الدموية لا تزال السبب الأول للوفيات في روسيا، مؤكّدا أن العلماء يعملون في هذا الاتجاه أيضا.

وتابع قائلا: "بالنسبة للقاح ضد السرطان، فمن الطبيعي أن الحديث عن دواء شامل لمكافحة جميع أنواع الأورام ما زال مبكرا، لكن فيما يخص لقاحات مخصصة لبعض أنواع السرطان والوقاية منها، يمكننا الحديث عن ذلك بالفعل."

كذلك أوضح أن الدراسات السريرية في هذا المجال تُجرى حاليا، لافتا إلى أن النتائج الأولية مبشّرة، وأن موارد بحثية كبيرة قد وُجّهت لدعم هذا التوجه.

كما أشار الأكاديمي إلى أن أساليب معالجة البيانات الآلية تساعد العلماء بشكل كبير في تسريع العديد من العمليات البحثية.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
رئيس أكاديمية العلوم الروسية: اختبارات اللقاح ضد السرطان تقدم نتائج مبشرة
القادة العرب الحاضرون والغائبون عن قمة الدوحة!
 ترامب ينتقد نتنياهو ويصف القصف بـ المتهور!
روسيا تعلن جاهزية لقاح محلي مركب ضد السرطان
تركيا: فرض حظر شامل على التظاهرات في اسطنبول
إيران تعلق على اختفاء أمير موسوي في مصر
خسوف كلي للقمر اليوم السابع من أيلول سنة 2025 ميلادية
أكاديمية العلوم الروسية تتوقع موعد ذروة العاصفة المغناطيسية
وداعاً لأرقام الهاتف.. واتساب يطور ميزة تتيح التواصل باسم المستخدم
"تحرش وعنف وإدمان".. تحذيرات من منصة روبلوكس
الاكثر مشاهدة في (منوعات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
التعليقات
طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
ولي : بعد سنوات اليوم يقبل ابناء عنيفص منفذ المقابر الجماعية بحق الانتفاضة الشعبانية ١٩٩١ في الكلية العسكرية بينما ...
الموضوع :
محكمة جنايات بابل تحكم باعدام الارهابي رائد عنيفص العلواني قاتل 26 مواطنا ودفنهم في حديقة داره ببابل
فيسبوك