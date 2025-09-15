القادة العرب الحاضرون والغائبون عن قمة الدوحة!

تنطلق في وقت لاحق اليوم الاثنين القمة العربية-الإسلامية الطارئة في الدوحة بمشاركة واسعة ومن المقرر أن يخرج بيانها الختامي بقرار ردا على الهجوم الإسرائيلي على العاصمة القطرية، فقد وصل تباعا عدد من القادة العرب من بينهم:

الرئيس الفلسطيني محمود عباس

الرئيس اللبناني جوزيف عون

رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني

الرئيس السوري أحمد الشرع

رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني عبد الفتاح البرهان

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي

ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان

ملك الأردن عبدالله الثاني

فيما تغيب:

سلطان عمان هيثم بن طارق، وسيترأس نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع شهاب بن طارق آل سعيد وفد السلطنة.

مولاي رشيد نائبا عن الملك محمد السادس يمثل المغرب في القمة

ولي عهد دولة الكويت صباح خالد الحمد الصباح نيابة عن أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح

وفد دولة الإمارات العربية المتحدة برئاسة الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء، نيابة عن رئيس الدولة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان

الشيخ عبدالله بن حمد آل خليفة، نيابة عن ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة