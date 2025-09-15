عاجل : نتيجة لخلافات معه تنظيم داعش الارهابي يصيب الارهابي رافع مشحن الجميلي في ادلب السورية
منوعات

القادة العرب الحاضرون والغائبون عن قمة الدوحة!


تنطلق في وقت لاحق اليوم الاثنين القمة العربية-الإسلامية الطارئة في الدوحة بمشاركة واسعة ومن المقرر أن يخرج بيانها الختامي بقرار ردا على الهجوم الإسرائيلي على العاصمة القطرية، فقد وصل تباعا عدد من القادة العرب من بينهم:

الرئيس الفلسطيني محمود عباس

الرئيس اللبناني جوزيف عون

رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني

الرئيس السوري أحمد الشرع 

رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني عبد الفتاح البرهان

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي

ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان

ملك الأردن عبدالله الثاني

فيما تغيب:

سلطان عمان هيثم بن طارق، وسيترأس نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع شهاب بن طارق آل سعيد وفد السلطنة.

مولاي رشيد نائبا عن الملك محمد السادس يمثل المغرب في القمة 

ولي عهد دولة الكويت صباح خالد الحمد الصباح نيابة عن أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح 

وفد دولة الإمارات العربية المتحدة برئاسة الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء، نيابة عن رئيس الدولة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان

الشيخ عبدالله بن حمد آل خليفة، نيابة عن ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
القادة العرب الحاضرون والغائبون عن قمة الدوحة!
 ترامب ينتقد نتنياهو ويصف القصف بـ المتهور!
روسيا تعلن جاهزية لقاح محلي مركب ضد السرطان
تركيا: فرض حظر شامل على التظاهرات في اسطنبول
إيران تعلق على اختفاء أمير موسوي في مصر
خسوف كلي للقمر اليوم السابع من أيلول سنة 2025 ميلادية
أكاديمية العلوم الروسية تتوقع موعد ذروة العاصفة المغناطيسية
وداعاً لأرقام الهاتف.. واتساب يطور ميزة تتيح التواصل باسم المستخدم
"تحرش وعنف وإدمان".. تحذيرات من منصة روبلوكس
منظمة الصحة العالمية تحذّر من ارتفاع معدلات الوفيات بالكوليرا حول العالم
الاكثر مشاهدة في (منوعات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
التعليقات
طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
ولي : بعد سنوات اليوم يقبل ابناء عنيفص منفذ المقابر الجماعية بحق الانتفاضة الشعبانية ١٩٩١ في الكلية العسكرية بينما ...
الموضوع :
محكمة جنايات بابل تحكم باعدام الارهابي رائد عنيفص العلواني قاتل 26 مواطنا ودفنهم في حديقة داره ببابل
فيسبوك