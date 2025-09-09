روسيا تعلن جاهزية لقاح محلي مركب ضد السرطان

أعلنت الوكالة الفيدرالية الطبية البيولوجية الروسية، أن لقاحا روسيا مركبا مضادا للسرطان أصبح جاهزا للاستخدام السريري، بعد انتهاء مراحل الاختبارات الأولية بنجاح، فقد ذكرت فيرونيكا سكفورتسوفا، رئيسة الوكالة الفيدرالية الطبية البيولوجية الروسية خلال مشاركتها في منتدى الشرق الاقتصادي، أن الوكالة أرسلت بالفعل الوثائق اللازمة إلى وزارة الصحة الروسية للحصول على الترخيص الرسمي لبدء التجارب السريرية على البشر.

وأكدت أن الدراسات ما قبل السريرية التي استمرت ثلاث سنوات أثبتت سلامة اللقاح حتى عند تكرار الجرعات، كما أظهرت فعالية عالية في مكافحة الأورام.

كما لفتت إلى أن اللقاح نجح في تقليل حجم الأورام وإبطاء نموها بنسبة تتراوح بين 60% و80%، حسب نوع الورم وخصائصه.

ومن المقرر أن يُستخدم هذا اللقاح في المرحلة الأولى مع مرضى سرطان القولون والمستقيم، كخطوة أولى نحو تعميمه لاحقا على أنواع أخرى من السرطان.

تجدر الإشارة إلى أن روسيا تعمل حاليًا على تطوير عدة لقاحات مضادة للسرطان في وقت واحد، من بينها:

لقاح "إنتروميكس" (Enteromix) — وهو لقاح "مذيب للورم" يطوره خبراء من المركز الوطني للأبحاث الإشعاعية بالتعاون مع معهد إنغلهاردت للبيولوجيا الجزيئية التابع لأكاديمية العلوم الروسية.

لقاح mRNA شخصي يجري تطويره بالتعاون بين المركز الوطني للأبحاث الإشعاعية ومركز غاماليا الشهير (الذي طوّر لقاح "سبوتنيك V" ضد كورونا).

وفي حزيران الماضي، أعلن الدكتور أندريه كابرين، رئيس أطباء الأورام في وزارة الصحة الروسية، عن بدء التجارب السريرية الأولى للقاح "إنتروميكس" بمشاركة 48 متطوعا.

فيما أكد أن الآثار الجانبية للقاح "ضئيلة جدا"، مشيرا إلى أن اللقاح سيكون مجانيًا للمرضى عند اعتماده رسميا.