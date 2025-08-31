وداعاً لأرقام الهاتف.. واتساب يطور ميزة تتيح التواصل باسم المستخدم

يعمل تطبيق المراسلة واتساب، المملوك لشركة ميتا، على تطوير ميزة لنظام أندرويد تتيح للمستخدمين البحث عن أشخاص آخرين ليسوا ضمن جهات الاتصال لديهم والتواصل معهم باستخدام اسم المستخدم، دون الحاجة لأرقام هواتفهم.

وعبر زر الإجراءات العائم في علامة تبويب "الدردشات"، سيتمكن المستخدمون من كتابة اسم مستخدم في شريط البحث، وسيبحث "واتساب" في أنظمته للعثور على الحساب، حتى لو لم يكن ضمن جهات اتصالهم الحالية.

وفي حال العثور على حساب مطابق، سيظهر في نتائج البحث، وبناءً على إعدادات خصوصية هذا المستخدم، قد يعرض "واتساب" أيضًا صورة حسابه، بحسب موقع "WABetaInfo" المتخصص في أخبار التكنولوجيا، اطلعت عليه "العربية Business".

وبمجرد ظهور نتائج البحث، يُمكن بدء محادثة مباشرة مع هذا الشخص دون الحاجة إلى رقم هاتفه.

وستظل جميع المحادثات التي تبدأ بهذه الطريقة مشفرة بالكامل من طرف إلى طرف، مما يضمن خصوصية الرسائل والمكالمات بين هؤلاء المستخدمين.

وسيتمكن المستخدمون أيضًا من الوصول إلى ميزات المحادثات العادية نفسها، بما في ذلك إرسال الوسائط والرسائل الصوتية والمستندات.

وستظهر المحادثة في تبويب "الدردشات" نفسه إلى جانب المحادثات الحالية، مما يُسهّل على المستخدمين إدارتها ومتابعتها.

ولن يكون بإمكان مستخدمي واتساب إخفاء حساباتهم من نتائج البحث، فالغرض الأساسي من أسماء المستخدمين هو تسهيل اكتشاف الأشخاص والتواصل دون مشاركة أرقام هواتفهم.

ويمكن للمستخدمين الذين يرغبون في اسم مستخدم ولكنهم قلقون بشأن الرسائل غير المرغوب فيها تفعيل مفتاح اسم مستخدم اختياري، والذي يعمل كرمز مرور للرسائل الأولى. وإذا تم تفعيل مفتاح اسم المستخدم، ولم يكن الشخص الذي يحاول إرسال رسالة على دراية به، فلن يتمكن من بدء التواصل.

ويوفر هذا مستوى إضافيًا من الخصوصية والأمان لمن يرغبون في مزيد من التحكم في من يمكنه التواصل معهم.

وستغطي ميزة البحث بواسطة اسم مستخدم كل أنحاء العالم، مما يسمح للمستخدمين بتحديد أسماء المستخدمين خارج جهات اتصالهم الشخصية، بما في ذلك الأشخاص في بلدان أخرى.

وسيكون نظام اسم المستخدم اختياريًا، لذا يمكن للمستخدمين الاستمرار في استخدام واتساب برقم هاتف فقط إن رغبوا في ذلك. أما من يختارون اسم مستخدم، فسيُسهّل ذلك التواصل مع الآخرين دون الحاجة إلى مشاركة رقم الهاتف.

ولا يزال "واتساب" يعمل على تطوير الميزة التي تُتيح للمستخدمين العثور على الآخرين والتواصل معهم من خلال البحث باسم مستخدم دون الحاجة لرقم هاتف، ومن المتوقع أن تكون متاحة لمستخدمي أندرويد في تحديث مستقبلي.