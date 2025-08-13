منوعات

الطيران الإيراني يشكو من ارتفاع رسوم مطار النجف


 

 

يعاني قطاع الطيران الإيراني، من الرسوم المرتفعة لمطار النجف، حيث يشير الى ان الكلفة المرتفعة لسعر تذكرة الطيران للزائر الإيراني البالغة 13 مليون تومان (اكثر من 400 الف دينار عراقي) جاءت بسبب الرسوم التي يتقاضاها مطار النجف والبالغة 45% من كلفة رحلة الطيران، حيث تقول وسائل اعلام إيرانية، انه "خبراء في الطيران فإن 45 بالمئة من سعر 13 مليون تومان لرحلات الطيران إلى النجف يتم دفعه إلى مطار النجف كرسوم مطار، ما يعني اذا دفع الزائر الإيراني تذكرة عودة وذهاب الى النجف مقابل 13 مليون تومان للزائر، فان حوالي 5.8 مليون تومان منها تذهب للمطار، وهو رقم مرتفع.

بالمقابل، يقول نائب رئيس هيئة الطيران المدني الإيراني حميد رضا صانعي انه "خلال المشاورات مع الجانب العراقي، تم الاتفاق على دراسة منح خصومات خلال الأربعين على الأقل، حيث تتضاعف الرحلات عشرات المرات، ويسافر 21 ألف مسافر بين البلدين يوميًا"، إذ لفت إلى ان "مطار النجف مستقل تماما وغير تابعة للدولة العراقية ولا يتلقى دعما حكوميا، وله سياساته المالية الخاصة"، مبينا انه "بشكل عام، تكاليف المطارات العراقية، وخاصة مطار النجف، مرتفعة، ويعترف مسؤولو مطار النجف بأن معظم هذه التكاليف تُنفق على إدارة وتطوير البنية التحتية للمطار".

كما أوضح انه "خلال الأربعين، نرسل كل عام مسافرين من 26 إلى 32 مطارًا في ايران إلى مطارين عراقيين فقط، 80% منهم إلى مطار النجف، وقد أدى ذلك إلى تعقيد إدارة مواعيد الرحلات في مطار النجف، بالإضافة إلى ذلك، تتسبب درجات الحرارة المرتفعة أيضًا في تأجيل الرحلات إلى ساعات أكثر برودة من النهار والليل بسبب القيود التشغيلية الناجمة عن ارتفاع درجات الحرارة".

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
الطيران الإيراني يشكو من ارتفاع رسوم مطار النجف
أمريكا: القبض على جندي أمريكي في قضية تجسس جديدة
أمريكا: حرائق الغابات تلتهم شمال لوس أنجلوس وسط كاليفورنيا
تيك توك مهدد بالاغلاق في مصر
انطلاق اول رحلة بحرية لنقل زائري الاربعينية الى العراق
أميركا: فيضانات مدمرة تضرب الساحل الشرقي في نيويورك للمرة الثانية!
تحطم مقاتلة أمريكية "إف- 35" للمرة الثانية خلال عام !
ترامب: أخبروا مدفيديف أن يراقب كلماته.. إنه يدخل منطقة خطيرة جدا!
مقتل 18 مهاجرا مصريا جراء غرق قاربهم قبالة سواحل ليبيا
هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية تصنف زلزال كامتشاتكا ضمن أقوى عشرة زلازل منذ عام 1900
الاكثر مشاهدة في (منوعات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
التعليقات
طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
ولي : بعد سنوات اليوم يقبل ابناء عنيفص منفذ المقابر الجماعية بحق الانتفاضة الشعبانية ١٩٩١ في الكلية العسكرية بينما ...
الموضوع :
محكمة جنايات بابل تحكم باعدام الارهابي رائد عنيفص العلواني قاتل 26 مواطنا ودفنهم في حديقة داره ببابل
فيسبوك