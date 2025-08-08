منوعات

أمريكا: حرائق الغابات تلتهم شمال لوس أنجلوس وسط كاليفورنيا


إندلع حريق غابات واسع في منطقة جبلية شمال مدينة لوس أنجلوس الأمريكية، وانتشر بسرعة مقلقة، ما أدى إلى إجلاء الآلاف من السكان، حيث بدأ حريق "كانيون" حوالي الساعة 1:30 من بعد ظهر أمس الخميس، وامتد ليغطي أكثر من 2.3 ميل مربع خلال خمس ساعات فقط، بحسب ما أفادت به خدمات الطوارئ في مقاطعة فينتورا.

كما أكدت السلطات أن الحريق لم يحتو، بينما واصل انتشاره باتجاه الشرق، في ظل ظروف مناخية خطيرة تميزت بالحر الشديد والجفاف.

واشتعل الحريق في منطقة تقع إلى الجنوب من بحيرة "بيرو"، وهي خزان مائي داخل غابة "لوس بادريس" الوطنية، وقريبة من بحيرة "كاستايك"، التي كانت قد تعرضت لحريق "هيوز" المدمر في كانون الثاني الماضي، والذي التهم حينها نحو 15 ميلا مربعا في ست ساعات، وأدى إلى إصدار أوامر وتحذيرات بالإخلاء لأكثر من 50 ألف شخص.

وفي مقاطعة لوس أنجلوس، صدرت أوامر إخلاء لحوالي 4,200 من السكان، إلى جانب 1,400 مبنى، في حين تم توجيه تحذيرات بالإخلاء إلى نحو 12,500 شخص إضافي، بحسب المتحدث باسم إدارة الإطفاء في مقاطعة فينتورا، أندرو دود.

كما أشار دود إلى أن مناطق الإخلاء في مقاطعة فينتورا قليلة الكثافة السكانية، حيث تم إجلاء 56 شخصًا من المنطقة الترفيهية المحيطة ببحيرة بيرو.

ووصف دود الحريق بأنه "وضع شديد الديناميكية"، ناجم عن مجموعة من العوامل، بينها الطقس الحار والجاف، والتضاريس الوعرة، ووفرة الوقود النباتي القابل للاشتعال.

فيما لفت، أن هناك 250 رجل إطفاء يعملون على الأرض بدعم من المروحيات والطائرات المتخصصة في مكافحة الحرائق.

