هكر" صينيون يخترقون هواتف ترامب وفانس!

ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز"، اليوم الجمعة، أن متسللين صينيين "هكر" اخترقوا شبكة فيرايزون واستهدفوا هواتف يستخدمها الرئيس الأميركي السابق ومرشح الحزب الجمهوري في انتخابات الرئاسة دونالد ترامب والمرشح لمنصب نائب الرئيس جيه.دي فانس.

وأوضحت الصحيفة أن "المحققين يعملون على تحديد ما إذا كان المتسللون قد تمكنوا خلال المحاولة من جمع معلومات"، وفق رويترز.

كما أضافت أن "حملة المرشح الرئاسي علمت هذا الأسبوع أن ترامب وفانس كانا من بين عدد من الأشخاص خارج الحكومة وداخلها جرى استهداف أرقام هواتفهم عبر اختراق شبكة فيرايزون". فيما لم ترد حملة ترامب على طلب للتعليق حتى الآن.

ومن الجدير بالذكر، أنه سبق وأن تعرضت حملة ترامب للاستهداف هذا العام. كما وجهت وزارة العدل الأميركية اتهامات لثلاثة أعضاء من الحرس الثوري الإيراني بالتسلل الإلكتروني ومحاولة التأثير على انتخابات الخامس من تشرين الثاني.