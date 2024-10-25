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الخطوط الجوية القطرية تستأنف رحلاتها الى العراق


صرّح الوكيل العام للخطوط الجوية القطرية في العراق، اليوم الجمعة، عن استمرار رحلاتها اليومية من وإلى مطارات العراقية، إذ ذكر الوكيل في بيان، ان للخطوط الجوية القطرية في العراق، مستمرة في رحلاتها اليومية من وإلى مطارات العراقية".

ويُذكر أنّ الشركة قد أعلنت في وقت سابق عن تعليق رحلاتها الجوية الى كل من العراق وايران ولبنان حتى إشعار آخر". كذلك ستقوم الشركة بتشغيل رحلاتها إلى الأردن خلال ساعات النهار فقط.

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الخطوط الجوية القطرية تستأنف رحلاتها الى العراق
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