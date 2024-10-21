"بريكس" قوة اقتصادية هائلة تتفوق على مجموعة السبع الكبار G7( بالأرقام)

تستضيف قازان الروسية غدا أحد أبرز الأحداث الدولية لهذا العام قمة مجموعة "بريكس" وموضوع القمة الرئيسي هو "تعزيز التعددية من أجل التنمية والأمن العالميين العادلين".

وستلخص القمة السادسة عشرة لمجموعة "بريكس" نتائج رئاسة روسيا للمجموعة، التي تضم 10 دول 3 منها عربية، فما هو ثقل "بريكس" في ميزان الاقتصاد العالمي؟

"بريكس" هي مجموعة دولية تم إنشاؤها في العام 2006، في البداية كانت تضم روسيا والبرازيل والهند والصين، ومن ثم انضمت جنوب إفريقيا إلى المجموعة في العام 2011.

ومع بداية العام 2024، انضمت 5 دول جديدة إلى المجموعة وهي مصر والإمارات والسعودية وإيران وإثيوبيا.

وفيما يلي مؤشرات تظهر قوة مجموعة "بريكس" الاقتصادية مقارنة بمجموعة السبع الكبار G7:

- المساحة: تشكل مساحة دول "بريكس" 33.9% من إجمالي مساحة اليابسة، فيما تشكل مساحة مجموعة السبع الكبار 16.1%.

- تعداد السكان: يبلغ تعداد سكان دول "بريكس" حوالي 45.2% من تعداد سكان العالم، بينما يشكل تعداد سكان G7 قرابة 9.7% من إجمالي السكان العالمي.

- الاقتصاد: يشكل حجم الناتج المحلي الإجمالي لمجموعة "بريكس" بناء على معيار تعادل القوة الشرائية نسبة 36.7% من الاقتصاد العالمي، مقابل 29.6% لدول مجموعة السبع الكبار.

- الذهب الأسود: تمتلك دول مجموعة "بريكس" احتياطيات من النفط الخام 45.8% من إجمالي الاحتياطيات العالمية، بحسب بيانات 2023، فيما تمتلك مجموعة السبع الكبار 3.9% فقط.

- صادرات السلع: استحوذت مجموعة "بريكس" في العام 2022 على 24.9% من إجمالي الصادرات العالمية، مقابل 27.9% لدول مجموعة G7.

- القمح: شكل محصول القمح لدول "بريكس" في العام 2022 قرابة 44.7% من إجمالي محصول القمح العالمي، بينما بلغ شكل محصول القمح في دول G7 حوالي 19.7%.

- الرز: شكل محصول الرز في دول المجموعة في العام 2022 قرابة 54.8%، مقابل 2.4% شكل محصول الرز في دول G7.