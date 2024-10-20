منوعات

قبيلة بني مالك تتبرأ من فائق الشيخ علي وشقيقه


أعلنت قبيلة بني مالك، اليوم الاحد، عن تبرئها من فائق الشيخ علي وشقيقه "لدعمهما الصريح للكيان الصهيوني"، حيث جاء في وثيقة للقبيلة نشرتها قناة السومرية، "إن أكثر ما يشمئز منه الإنسان، بعيدا عن قوميته أو دينه أو قبيلته، هو إنكاره لأصله وتجاوزه على أصول الآخرين، بل وبيعه لهويته، لينحدر بذلك إلى مستوى منحط بكل القيم والثوابت الإنسانية. وعلى هذا النحو، كنا نتابع ونراقب ما يصدر عن المدعو (فائق الشيخ علي ) لسنوات من ترهات إعلامية واستعراضات منحرفة عن كل المبادى. ورغم ذلك، كنا نعتبر ذلك حرية تعبير عن آرائه في إطار الديمقراطية، شأنه شأن أي فرد من أفراد قبيلتنا ولكن بعد أن علمنا أن المدعوين:

-فائق دعبول عبد الله

-فارس دعبول عبد الله

يستخدمان اسم عشيرتنا كلقب لهم بين الآخرين، أصبنا بالدهشة، بل وحتى بالاشمئزاز من هذا الأمر". 

وتابعت، "لا يمكننا قبول أن يحمل هذا اللقب أشخاص باعوا وطنهم وقومهم وحتى أصلهم، متفاخرين بالركوب في سفينة بني صهيون، ويتباهون بما يصنعونه بنا كمسلمين وكعرب"، لافتة الى "إننا في قبيلة بني مالك نعلن براءتنا التامة والعلنية من هؤلاء المنحرفين الضالين، ونطالب الحكومة العراقية والبرلمان والقضاء بسحب الجنسية العراقية منهما واتخاذ إجراءات قوية وحازمة بحقهم وحق كل من يتآمر على العراق والإسلام، مهما كان منصبه أو مكانته، حتى لو كان أحد أعمدة القبيلة".

وأكدت"سننتظر ما ستقوم به الجهات المعنية تجاه فائق دعبول وأخيه فارس دعبول"، موضحا "إن لم يكن هناك موقف واضح، سيكون لنا تحرك حاسم تجاههم وتجاه كل عميل للكيان الصهيوني على أرض الوطن".

 

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
قبيلة بني مالك تتبرأ من فائق الشيخ علي وشقيقه
اكتشاف يغير قواعد اللعبة في علاج الأمراض العصبية
وكالة ناسا: الشمس تصل رسمياً إلى ذروة نشاطها!
هل سيلتزم ترامب بانتقال سلمي للسلطة حال خسارته للانتخابات؟
زلزال قوي جدا يضرب تركيا
حضور العميد أسماعيل قآني في مطار مهر آباد لإستقبال جثمان الشهيد نيلفروشان
إيطاليا تمدد تعليق رحلاتها من والى تل أبيب
قانون فيدرالي جديد في سويسرا بحظر النقاب
موقع عالمي يسرب وثائق خطيرة عن مساعدة القوات البريطانية للجيش الإسرائيلي
جائزة نوبل في الفيزياء لعام 2024 من نصيب الأمريكي جون هوبفيلد والبريطاني جيفري هينتون
الاكثر مشاهدة في (منوعات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 0
يورو 0
الجنيه المصري 0
تومان ايراني 0
دينار اردني 0
دينار كويتي 0
ليرة لبنانية 0
ريال عماني 0
ريال قطري 0
ريال سعودي 0
ليرة سورية 0
دولار امريكي 0
ريال يمني 0
التعليقات
حيدر الاعرجي : دوله رئيس الوزراء المحترم معالي سيد وزير التعليم العالي المحترم يرجى التفضل بالموافقه على شمول الطلبه السادس ...
الموضوع :
مجلس الوزراء : موقع الكتروني لإستقبال الشكاوى وتقديم التعيينات
سهام جاسم حاتم : احسنتم..... الحسين بن علي بن أبي طالب عليهما السلام.جسد اعلى القيم الانسانية. لكل الطوائف ومختلف الاقوام سواء ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
Muna : بارك الله فيكم ...احسنتم النشر ...
الموضوع :
للامام علي (ع) اربع حروب في زمن خلافته
الحاج سلمان : هذه الفلتة الذي ذكرها الحاكم الثاني بعد ما قضى نبي الرحمة (ص) أعيدت لمصطفى إبن عبد اللطيف ...
الموضوع :
رسالة الى رئيس الوزراءالسابق ( الشعبوي) مصطفى الكاظمي
فاديه البعاج : اللهم صلي على محمد وال محمد يارب بحق موسى ابن جعفر ان تسهل لاولادي دراستهم ونجاح ابني ...
الموضوع :
صلاة الإمام موسى بن جعفر الكاظم (عليه السلام) لقضاء الحوائج
محمد الخالدي : الحمد لله على سلامة جميع الركاب وطاقم الطائرة من طيارين ومضيفين ، والشكر والتقدير الى الطواقم الجوية ...
الموضوع :
وزير النقل يثني على سرعة التعاطي مع الهبوط الاضطراري لطائرة قطرية في مطار البصرة
Maher : وياريت هذا الجسر يكون طريق الزوار ايضا بأيام المناسبات الدينية لان ديسدون شارع المشاتل من البداية للنهاية ...
الموضوع :
أمانة بغداد: إنشاء أكبر مجسر ببغداد في منطقة الأعظمية
ساهر اليمني : الَّذِينَ إِن مَّكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنكَرِ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ ...
الموضوع :
السوداني : عاشوراء صارت جزءا من مفهومنا عن مواجهة الحق للباطل
هيثم العبادي : السلام عليكم احسنتم على هذه القصيدة هل تسمح بقرائتها ...
الموضوع :
قصيدة الغوث والامان = يا صاحب الزمان
مواطن : حسبي الله ونعم الوكيل ...
الموضوع :
بلا رأس و"محنطة".. 139 جثة تخرج من "شق أرضي" في نينوى بعد سنوات طويلة من الظلام
فيسبوك