هل سيلتزم ترامب بانتقال سلمي للسلطة حال خسارته للانتخابات؟

صرّح المرشح الجمهوري للرئاسة الأمريكية دونالد ترامب بإنه كان هناك "انتقال سلمي للسلطة" بعد انتخابات 2020، مقللا من أهمية أعمال العنف التي أعقبت ذلك في 6 يناير 2021.

وفي كلمة له أمام النادي الاقتصادي في شيكاغو، لم يذكر الرئيس السابق، بشكل مباشر ما إذا كان سيلتزم بانتقال سلمي للسلطة قبيل الانتخابات الرئاسية الشهر المقبل.

و تحدث ترامب لرئيس تحرير "بلومبيرغ نيوز" جون ميكلثويت، عن انتخابات 2020، عندما سئل عما إذا كان سيلتزم "باحترام وتشجيع" الانتقال السلمي الشهر المقبل: "كان لديك انتقال سلمي للسلطة"، مشيرا إلى أنه في السادس من يناير "المشهد الأساسي في واشنطن كان مئات الآلاف... وكان الحب والسلام وبعض الناس ذهبوا إلى مبنى الكابيتول وحدثت الكثير من الأشياء الغريبة هناك".

وأضاف: "لقد غادرت في الصباح الذي كان من المفترض أن أغادر فيه ... وكان هناك انتقال سلمي للغاية.. حوالي 500 أو 600 أو 700 شخص ذهبوا إلى مبنى الكابيتول في ذلك اليوم".

وادعى ترامب أن آشلي بابيت كان الشخص الوحيد الذي توفي في 6 يناير، بينما كان بابيت واحدا من خمسة أشخاص لقوا حتفهم فيما يتعلق بأعمال الشغب في الكابيتول.

ومن الجدير بالذكر، أنه تم توجيه الاتهام إلى أكثر من 1400 متهم فيما يتعلق بيوم 6 يناير، وفقًا لوزارة العدل، وتم الاعتداء على حوالي 140 ضابط شرطة في مبنى الكابيتول في 6 يناير، وفقًا لوزارة العدل.