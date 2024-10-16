زلزال قوي جدا يضرب تركيا

اعلن المركز الاورومتوسطي، اليوم الأربعاء، عن زلزال "قوي جدا" ضرب منطقة ملاطيا في تركيا، حيث ذكر المرصد ان زلزالا بقوة 6 درجات على مقياس ريختر وقع بالقرب من ملاطية في تركيا، وسُجلت الهزة في صباح يوم الأربعاء 16 أكتوبر 2024، الساعة 10:46 صباحًا بالتوقيت المحلي، على عمق ضحل يبلغ 10 كم تحت السطح.

وأوضح، انه استنادًا إلى البيانات الزلزالية الأولية، كان من المفترض أن يشعر بالزلزال على نطاق واسع كل من في منطقة مركز الزلزال، وربما تسبب في أضرار طفيفة إلى متوسطة، إذ يعتبر هذا الرقم كبيرا نسبيا حيث ان الزلزال العنيف الذي ضرب كهرمان مرعش في تركيا لاكثر من مرة، كانت احدة الهزات تبلغ 6 درجات وصولا الى 7.8 وتسببت بدمار عنيف.

وقد وصلت اثار الزلزال الى مسافات بعيدة، حيث شعر به سكان كركوك وحتى بيروت.