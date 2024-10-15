حضور العميد أسماعيل قآني في مطار مهر آباد لإستقبال جثمان الشهيد نيلفروشان

بثّ التلفزيون الإيراني مشاهد مباشرة، تظهر قائد فيلق القدس في الحرس الثوري العميد إسماعيل قاآني في مطار مهر آباد في طهران، حيث كان بانتظار وصول جثمان الشهيد عباس نيلفروشان، عقب تشييعه في العراق.

وظهر قاآني إلى جانب عدد من القادة العسكريين والمسؤولين السياسيين، الذين كانوا في استقبال جثمان نيلفروشان، الذي إستشهد في عملية اغتيال اسرائيلية في الضاحية الجنوبية، إلى جانب الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله، إذ جاء حضور العميد قاآني، كرد على كل الادعاءات الإعلامية التي طالته، طوال الفترة الماضية.

وكانت مدينة كربلاء قد شهدت مساء أمس الاثنين، مراسم تشييع لجثمان الشهيد نيلفروشان، نائب شؤون العمليات في حرس الثورة الإسلامية، وذلك حين وصوله الى المدينة قادما من مطار بغداد الدولي.

ونشر مراسل التلفزيون الإيراني صورة تجمعه بقاآني فجر اليوم في مطار مهرآباد غرب طهران.