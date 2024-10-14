إيطاليا تمدد تعليق رحلاتها من والى تل أبيب

أعلنت شركة (آي.تي.إيه) الإيطالية للطيران، الاثنين، تمديد تعليق رحلاتها من تل أبيب وإليها حتى 31 تشرين الأول الجاري.

وأوضحت الشركة، في بيان لها، انها مددت تعليق رحلاتها من تل أبيب وإليها حتى 31 تشرين الأول الجاري "بسبب التطورات الجيوسياسية في الشرق الأوسط، في أعقاب توصيات وكالة سلامة الطيران التابعة للاتحاد الأوروبي". كذلك دفعت المخاوف من اتساع نطاق الصراع في الشرق الأوسط شركات طيران دولية إلى تعليق رحلاتها إلى المنطقة أو تجنب المجال الجوي للدول المتأثرة بالصراع.