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جائزة نوبل في الفيزياء لعام 2024 من نصيب الأمريكي جون هوبفيلد والبريطاني جيفري هينتون


أعلن ممثلو لجنة نوبل اليوم، الثلاثاء الثامن من أكتوبر، منح جائزة نوبل في الفيزياء عام 2024 لجون هوبفيلد وجيفري هينتون عن أبحاثهما في مجال التعلم الآلي للشبكات العصبية.

واستخدم العالمان الفائزان بالجائزة لهذا العام، أدوات الفيزياء لتطوير أساليب التعلم الآلي الحديث. وقد طور جون هوبفيلد ذاكرة ترابطية يمكنها تخزين وإعادة بناء الصور وأنواع أخرى من الأنماط في البيانات. واخترع جيفري هينتون طريقة يمكنها العثور بشكل مستقل على الخصائص في البيانات، وبالتالي أداء مهام، مثل تحديد عناصر محددة في الصور.

ومن الجدير بالذكر أن جائزة نوبل في الفيزياء العام الماضي مُنحت لثلاثة فيزيائيين، وهم  بيير أغوستيني من جامعة ولاية أوهايو، وفيرينك كراوش من معهد "ماكس بلانك" للبصريات الكمومية، وآن لويليت من جامعة "بيير وماري كوري"، حيث فقد اكتشفوا طريقة لإنشاء نبضات ضوئية قصيرة للغاية يمكن استخدامها لدراسة الإلكترونات داخل الذرات والجزيئات.

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جائزة نوبل في الفيزياء لعام 2024 من نصيب الأمريكي جون هوبفيلد والبريطاني جيفري هينتون
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