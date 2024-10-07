روسيا: الحكم بالسجن على المرتزق الأمريكي هوبارد

أصدرت محكمة مدينة موسكو حكمها على المتقاعد الأمريكي ستيفان هوبارد بالسجن 6 سنوات و10 أشهر في سجن عام بتهمة نشاط المرتزقة ومشاركته في الصراع العسكري ضد روسيا إلى جانب أوكرانيا.

وبحسب ماصرّح به مراسل وكالة "نوفوستي" من قاعة المحكمة، فقد أعلنت القاضية ألكسندرا كوفاليفسكايا قرار المحكمة: "استنادا لما ثبت من ذنب المتهم هوبار بموجب الفقرة 3 من المادة 359 من القانون الجنائي الروسي، حكمت المحكمة حضوريا على المتهم بالسجن لمدة 6 سنوات و10 أشهر في سجن عام".

وقد جرى الجزء الرئيسي من المحاكمة خلف الأبواب المغلقة، وسمح للجمهور فقط بسماع حكم المحكمة.

وكان المواطن الأمريكي ستيفان هوبارد، المتقاعد من ميشيغان (72 عاما)، قد اعترف بتهمة المشاركة في الأعمال العدائية إلى جانب الجيش الأوكراني كمرتزق، ووافق على التهمة الموجهة إليه بموجب الفقرة 3 من المادة 353 من القانون الجنائي الروسي.

وقد وصل هوبارد إلى أوكرانيا عام 2014، وانضم بعدها إلى صفوف القوات المسلحة الأوكرانية في فبراير 2022 بموجب عقد مع الدفاع الإقليمي القتالي لمدينة إيزيوم في مقاطعة خاركوف، وهي وحدة عسكرية تابعة لوزارة الدفاع الأوكرانية مقابل راتب قدره ألف دولار شهريا على الأقل. وخضع للتدريب وتم تزويده بالأسلحة والذخيرة، وحتى أبريل 2022، خدم هوبارد "وشارك في العمليات القتالية" حتى تم أسره على يد جندي روسي في 2 أبريل.