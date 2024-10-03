شركة مايكروسوفت تُدخل ميزات الذكاء الاصطناعي إلى حواسب ويندوز الحديثة

أعلنت مايكروسوفت أنها ستدخل ميزات جديدة تعتمد على الذكاء الاصطناعي إلى حواسب Copilot Plus الحديثة التي تعمل بأنظمة ويندوز، حيث أشارت مايكروسوفت على مواقعها إلى أن الميزات الجديدة مخصصة لتطبيقي Paint و Photos في الأجهزة المذكورة، وستساعد المستخدمين على تحرير الصور وتعديلها دون الحاجة إلى برامج معقدة.

ومن بين الميزات الجديدة ميزة المسح التوليدي أو Generative Erase، ومن خلالها سيتمكن المستخدم من إزالة العناصر غير المرغوب فيها من الصورة مثل العناصر الموجودة في الخلفية، وهي تشبه إلى حد ما ميزة Magic Eraser الموجودة في هواتف "بيكسل" التي تطرحها غوغل.

أما الميزة الثانية التي أشارت إليها مايكروسوفت فهي ميزة Generative Fill، ومن خلالها يمكن للمستخدم إضافة بعض العناصر المولدة باذكاء الاصطناعي إلى الصور، إذ يمكنه إنشاء تلك العناصر من خلال وصف نصي.

كما سيحصل تطبيق Photos في حواسب Copilot Plus على ميزة جديدة تسمى "الدقة الفائقة" أو Super-Resolution، والتي تعتمد على الذكاء الاصطناعي لجعل الصور الضبابية والمشوشة أكثر وضوحا، كما تساعد في تحسين دقة الصور بمقدار 8 مرات تقريبا.