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تعرض السفارة الأردنية في فرنسا لسرقة بيانات حساسة!


تعرضت السفارة الأردنية في فرنسا لعملية سرقة، تضمنت جهاز كومبيوتر بملفات وبيانات حساسة، كذلك بعض المحتويات الفاخرة، إضافة إلى مبلغ من النقود.

وأوضحت وزارة الخارجية الأردنية في بيان، أنها تتابع حادثة السرقة التي تعرض لها مبنى السفارة في باريس، ليلة الخميس، حيث أكدت أن التنسيق جارٍ مع السلطات الفرنسية للوقوف على مجريات الحادثة، وضمان القبض على مرتكبيها وتقديمهم للعدالة.

وبالمقابل،  ذكرت وسائل إعلام فرنسية أمس الجمعة، نقلا عن مصدر في الشرطة، بتعرض السفارة الأردنية في فرنسا لعملية سرقة ليل الأربعاء-الخميس، إذ أوضح مصدر  من الشرطة أن عناصر أمن السفارة لاحظوا علامات اقتحام صباح الخميس، وأبلغوا السلطات بذلك. وأضاف أن المدعي العام الفرنسي أمر بفتح تحقيق في الواقعة.

وبيّن المصدر أنه "تمت سرقة جهاز حاسوب يحوي بيانات حساسة، وساعة تبلغ قيمتها 15 ألف يورو، ومبلغ 12700 يورو، وخزنتين تحتويان على مسدسات تاريخية مع ذخيرة، ومجموعة مفاتيح".

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تعرض السفارة الأردنية في فرنسا لسرقة بيانات حساسة!
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