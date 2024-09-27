محاكمة مواطن سوري بتهمة الترويج لتنظيم داعش في كوريا الجنوبية!

أصدرت المحكمة العليا في كوريا الجنوبية اليوم الجمعة، حكمًا بإلغاء تبرئة محكمة الاستئناف مواطنا سوريا من تهمة الترويج لتنظيم "داعش" الإرهابي عبر فيديوهات صورها التنظيم، حيث تم اتهام مواطن سوري يبلغ من العمر 39 عاما، عمل سابقا في ساحة خردة في بيونغتايك، على بعد 64 كيلومترا جنوب سيئول، بتحميل مقاطع فيديو تروج للجماعة الإرهابية على حسابه في "فيسبوك"، في الفترة الممتدة من أكتوبر عام 2015 إلى يونيو عام 2018 للتحريض على الانضمام إليها.

كما وجهت له تهمة تشجيع زميل له على الانضمام إلى "داعش" في عام 2018. وتضمنت الفيديوهات رابطا يسمح بالتواصل المباشر مع أعضاء التنظيم. وخلصت النيابة العامة إلى أن الشاب كان عضوا في "داعش".

وكانت محكمة ابتدائية في منطقة إنتشون قد أدانته في البداية بتهمة التحريض على الانضمام إلى "داعش"، وحكمت عليه بالسجن لمدة 3 سنوات، ولكن في حكم لاحق برأته محكمة استئناف مشيرة إلى عدم كفاية الأدلة.

ولكن المحكمة العليا، ألغت اليوم الجمعة تبرئة محكمة الاستئناف، مشيرة إلى المسؤولية المحتملة عن انتهاك قانون مكافحة الإرهاب، وأعادت القضية إلى محكمة منطقة إنتشون لإعادة المحاكمة.

وقالت المحكمة إن قيام المشتبه به بتحميل مقالات ومقاطع فيديو من "داعش"، إلى جانب رابط على تطبيق "تليغرام" تحت اسم "داعش"، يمكن اعتباره تحريضا للآخرين على الانضمام والمشاركة في الجماعة الإرهابية.