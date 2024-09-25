تسجيل إصابتين بنوع جديد من فيروس كورونا XEC في روسيا

سجلت الهيئة الروسية روس بوتريب نادزور (الرقابة على حقوق المستهلكين)، حالتان من الإصابة بالمتغير الجديد XEC في منطقة روستوف ومدينة أوفا الروسيتين.

وحسب خبراء الهيئة فإن XEC هو متغير مؤتلف يتكون من متغيرين فرعيين من Omicron's FLiRT - KS.1.1 وKP.3.3. وتتشابه أعراضه مع المتغيرات السابقة، ويثير المتغير الجديد الحمى والتهاب الحلق والسعال وفقدان حاسة الشم وفقدان الشهية وآلام الجسم والتعب والصداع وسيلان الأنف.

ويعد XEC أكثر شيوعا في فرنسا، حيث يمثل حوالي 21% من العينات المتسلسلة، وكذلك في ألمانيا حيث تعود إليه 15% والمملكة المتحدة مع 8% من إجمالي الإصابات.

ولا تقدم هيئة "روس بوتريب نادزور" أي توصيات خاصة فيما يتعلق بظهور متغير جديد من فيروس كورونا، ولكنها تعيد إلى أذهان المواطنين ضرورة استخدام وسائل الوقاية الفردية وغسل اليدين بانتظام وتجنب الاتصال بالمرضى وتهوية الغرف. وتشدد الهيئة على ضرورة البقاء في المنزل واستشارة الطبيب في حال ظهور أعراض الإصابة بالمرض.

وأبلغت هيئة "روس بوتريب نادزور" في وقت سابق عن انتشار النوع الفرعي الجديد من فيروس كورونا XEC. والذي يتميز بمعدل انتشاره المرتفع، وتشبه أعراضه السلالات الفرعية الحديثة لسلالة "الأوميكرون". وتم التعرف على XEC لأول مرة في يوليو في ألمانيا، وبعد ذلك تم اكتشافه في العديد من البلدان الأخرى. وتعود أولى حالات الإصابة بهذا النوع الفرعي إلى مايو 2024 في إيطاليا. ومع ذلك، لم تظهر عينات XEC في قاعدة بيانات GISAID الدولية إلا في سبتمبر الجاري.