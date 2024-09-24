روسيا: تطوير حاسوب كمي أيوني بسعة \"50 كيوبت\"

ابتكر العلماء الروس حاسوبا كميا بسعة 50 كيوبت، وتم تحقيق هذا المشروع من قبل مجموعة علمية من مركز الكم الروسي ومعهد "ليبيديف" الفيزيائي التابع لأكاديمية العلوم الروسية.

وذلك في إطار تنفيذ خارطة الطريق الخاصة بتطوير مجال التكنولوجيات فائقة "الحوسبة الكمومية"، وبالتنسيق مع مؤسسة "روساتوم" النووية الحكومية.

وحسب مدير عام مؤسسة "روساتوم" الحكومية أليكسي ليخاتشيف فإن تطوير الكمبيوتر الكمي بقدرة 50 كيوبت يعني أن روسيا أصبحت واحدة من دول العالم الرائدة في مجال التقنيات الكمومية. وقال:" هذه هي نتيجة الجهود التي بذلها العلماء الروس في إطار خارطة الطريق "للحوسبة الكمومية" والتي تنسقها "روساتوم". ويعكس معدل الكيوبتات هذا التطور المنهجي للتقنيات الكمومية في بلدنا، حيث تعمل بشكل منسق الجامعات والمؤسسات الأكاديمية. وقد تم تشكيل خبرات خاصة، كما تم إطلاق برنامج تعليمي لتدريب المتخصصين في المدارس والجامعات، ونتيجة لذلك، صارت ثلاث دول فقط، بما في ذلك روسيا، تمتلك أجهزة الكمبيوتر الكمومية على أربع منصات ذات أولوية، وهي الموصلات الفائقة، والأيونات، والذرات المحايدة والفوتونات، ويتم تحقيق ذلك من أجل ضمان ريادتنا التكنولوجية في المستقبل". وقال إن الخطوة التالية هي التطبيق العملي للحواسيب الكمية من أجل تحسين معيشة الشعب في بلادنا وجعل اقتصادنا يتطور بوتيرة عالية ونوعية جديدة".

تم عرض منصة الأيونات التي تعد عنصرا أساسيا في معالج الأيونات الكمومي، الاثنين 23 سبتمبر على رئيس الحكومة الروسية ميخائيل ميشوستين من قبل نيكولاي كولاتشيفسكي مدير معهد "ليبيديف" الفيزيائي، وذلك على هامش منتدى "الإلكترونيات الدقيقة 2024". ويعتمد الكمبيوتر الكمي الذي تم تطويره على تقنية (كوديت) الفريدة من نوعها، والتي بدأ العلماء الروس في استخدامها بعد النمسا والولايات المتحدة الأمريكية. وفي الوقت الحالي، يعد الكمبيوتر الكمي العالمي على منصة أيونية بسعة 50 كيوبت أقوى كمبيوتر كمي في روسيا. ويتم الوصول إليه من خلال منصة سحابية يمكن عن طريقها تشغيل الخوارزميات الكمومية الأساسية.

يذكر أن الحاسوب الكمي الروسي تم تقديمه لأول مرة للرئيس الروسي في يوليو 2023 في منتدى تقنيات المستقبل الأول. وهو جهاز الكمبيوتر العامل بأيونات 16 كيوبت. وفي منتدى تقنيات المستقبل الثاني في فبراير 2023 تم الكشف عن حاسوب كمي بـ20 كيوبت. وفي أقل من عام، تمكن العلماء من مضاعفة عدد الكيوبتات ليصل إلى 50.

يذكر أن الحاسوب الكمي بسعة 56 كيوبت من شركة Quantinuum يعتبر أقوى حاسوب كمي في العالم. وتمتلك 6 دول فقط، بما في ذلك روسيا، في الوقت الراهن أجهزة كمبيوتر كمومية أيونية بسعة تزيد عن 50 كيوبت.