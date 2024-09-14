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 مصرع خمسة أشخاص بسبب العواصف الممطرة والفيضانات في رومانيا


أعلنت إدارة الطوارئ الرومانية اليوم السبت عن وفاة خمسة أشخاص إثر عواصف ممطرة أعقبتها فيضانات غير مسبوقة شرقي البلاد، إذ تمكن رجال الإنقاذ من إنقاذ 95 شخصا في مقاطعتي غالاتي وفاسلوي الشرقيتين الأكثر تضررا. وأعلنت إدارة الطوارئ العثور على جثث 3 سيدات مسنات ورجلين في مناطق بيتشيا ودراجوسيني وكوستاتشي نيجري وكورود.

وأضافت السلطات أنه تبين فيما بعد أن أحد الضحايا توفي قبل يومين ولم يمت "نتيجة لتأثيرات الطقس" ولكن لأسباب أخرى.

وضربت العواصف 19 منطقة في 8 مقاطعات في رومانيا، حيث أسقطت الرياح القوية عشرات الأشجار التي أتلفت السيارات وأغلقت الطرق وحركة المرور.

وذكر وزير البيئة الروماني ميرسيا فيشيت الوم السبت إن بعض المناطق التي غمرتها مياه الفيضانات بشدة بلغ مستوى المياه فيها أكثر من 160 لترا من الأمطار لكل متر مربع، وهو ما قال إنه حدث نادر. وأضاف الوزير: "ما نحاول القيام به الآن هو إنقاذ أكبر عدد ممكن من الأرواح".

وألغى رئيس وزراء رومانيا مارسيل شيولاكو ارتباطات مخططة يوم السبت للسفر إلى مقاطعة غالاتي لتقييم التداعيات.

وقال مكتبه: "سيناقش رئيس الوزراء مع السلطات المحلية التدخل العاجل وتدابير الدعم للسكان والمجتمعات المتضررة بشدة من الفيضانات".

وفي جمهورية التشيك وصلت مياه الأنهار إلى مستويات خطيرة في عشرات المناطق في جميع أنحاء البلاد صباح السبت، مما أدى إلى غمر المنازل والطرق في العديد من البلدات والقرى. وقالت شركة الكهرباء التشيكية إن الأمطار الغزيرة والرياح العاتية تركت أكثر من 63 ألف منزل بدون كهرباء.

كما ضربت أمطار غزيرة مولدوفا اليوم السبت حيث نجح عمال الطوارئ في سحب مياه الفيضانات من عشرات المنازل في عدة مناطق، بحسب السلطات.

في بولندا تم إجلاء عشرات الأشخاص كإجراء احترازي يوم السبت من قريتين بالقرب من بلدة نيسا في حوض نهر نيسا، بعد أن حذر خبراء الأرصاد الجوية من هطول أمطار غير مسبوقة، وارتفع منسوب المياه في بعض الأنهار في المنطقة بشكل حاد.

ناشدت السلطات السكان بتخزين الطعام والاستعداد لانقطاع التيار الكهربائي عن طريق شحن بنوك الطاقة.

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 مصرع خمسة أشخاص بسبب العواصف الممطرة والفيضانات في رومانيا
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