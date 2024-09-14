شركة غوغل تختبر ميزة ذكاء اصطناعي جديدة

تقوم شركة "غوغل" حاليًا باختبار وظيفة جديدة تتيح للمستخدمين تحويل ملاحظاتهم إلى بودكاست يتم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي، حيث يمكن للميزة المتوفرة حاليًا داخل "NotebookLM" كنسخة تجريبية ، تدوين الملاحظات وتلخيص المواد، وإقامة اتصالات بين الموضوعات لتحويل مستنداتك إلى مناقشات صوتية جذابة.

وأوضحت شركة التكنولوجيا العملاقة في منشور على مدونتها، إنه بنقرة واحدة، يمكن للذكاء الاصطناعي بدء مناقشة عميقة حية بناءً على مطالباتك لتحويل دفتر الملاحظات على هاتفك من نص إلى صوت.

كما يمكن للمستخدمين أيضًا تنزيل هذه المحادثات الصوتية التي تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي التي تستخدم عبارات حديثة وتبدو مثل البشر.

ولاستخدام الميزة الجديدة، افتح أحد دفاتر الملاحظات الخاصة بك في NotebookLM، وانقر فوق الزر" Generate" لإنشاء نظرة عامة صوتية.

وعلى سبيل المثال، إذا كان لديك دفتر ملاحظات كبير، فقد يستغرق الأمر بضع دقائق لإنشاء نظرة عامة صوتية. كذلك، تقتصر هذه الميزة المدعومة بالذكاء الاصطناعي حاليًا على اللغة الإنجليزية فقط.

ومن الجدير بالذكر أن، شركة غوغل قد قامت في في قت سابق من هذا العام بتوسيع نطاق NotebookLM ليشمل أكثر من 200 دولة وقامت بترقية نموذج اللغة الكبير الأساسي الذي يدعم NotebookLM إلى Gemini 1.5 Pro.