الحكم بالسجن للرئيسة السابقة لسويدبانك بسبب فضيحة غسل الأموال!

أدينت الرئيسة التنفيذية السابقة لبنك "سويدبانك" Swedbank بيرجيت بونيسين وحكم عليها بالسجن لمدة عام وثلاثة أشهر بتهمة غسل الأموال في إستونيا، حيث جاء قرار الحكم بعد أن أدانت محكمة استئناف سويدية المسؤولة بنشر معلومات مضللة حول مشاكل غسيل الأموال، التي يواجهها البنك في إستونيا، وبذلك تكون المحكمة قد ألغت حكما سابقا بالبراءة.

وكان مجلس إدارة "سويدبانك"، الذي يعد أقدم بنك في السويد، قد أقال بونيسين في نهاية مارس 2019 وسط فضيحة غسيل أموال.

وكانت شركة المحاماة كليفورد تشانس قد وجدت أن البنك أجرى معاملات عبر دول البلطيق، بما في ذلك إستونيا، بقيمة 37 مليار يورو "مع وجود مخاطر عالية لغسل الأموال بين عامي 2014 و2019".