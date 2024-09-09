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مذكرة توقيف وجاهية بحق حاكم مصرف لبنان السابق


أصدر قاضي التحقيق الأول في بيروت، اليوم الإثنين، مذكرة توقيف وجاهية بحق حاكم مصرف لبنان السابق، رياض سلامة، الذي خضع للاستجواب إثر الادعاء عليه في قضايا اختلاس أموال، بعد أيام من توقيفه.

 وذكر مصدر مفضّلا عدم الكشف عن هويته، إن "قاضي التحقيق الأول في بيروت بلال حلاوي، أصدر مذكرة توقيف وجاهية بحق رياض سلامة".

ويُذكر أن سلامة قد مثل أمام حلاوي، الإثنين عند الساعة العاشرة والنصف صباحاً بالتوقيت المحلي، في جلسة أولى بملف التحقيق بشأن "جرائم سرقة أموال عامة، والإثراء غير المشروع، وتبييض الأموال، والتهرب الضريبي".

وحضر الجلسة وكلاء الدفاع عن سلامة ورئيسة هيئة القضايا في وزارة العدل، القاضية هيلانة إسكندر، ممثلة الدولة اللبنانية، بعد أن اتخذت صفة الادعاء ضد حاكم مصرف لبنان السابق وكل من يظهره التحقيق.

ويشتبه القضاء بأن سلامة استولى على 41 مليون دولار من أموال البنك المركزي، عبر إنشاء شركات وهمية تولت شراء سندات خزينة من المصرف، وذلك قبل بيعها بعد وقت قصير إلى" المصرف المركزي" بأسعار مرتفعة.

كما يعتقد الادعاء أن تلك المبالغ "استفاد منها سلامة"، غير أن وكلاء الدفاع عن الحاكم السابق لمصرف لبنان، أكدوا أنهم سيستخدمون "كل أسلحتهم القانونية" في هذه الجلسة، لتبرئة موكلهم من الاتهامات الموجه إليه.

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مذكرة توقيف وجاهية بحق حاكم مصرف لبنان السابق
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