روسيا: الحكم بالسجن 15 عاما على عالم أدين بالخيانة

أصدرت محكمة موسكو المختصة حكما بالسجن 15 عاما على ألكسندر شيبليوك مدير معهد بحوث الميكانيك لدى فرع أكاديمية العلوم الروسية بدائرة سيبيريا الفدرالية بعد إدانته بالخيانة.

وذكر مصدر في المحكمة لوكالة "نوفوستي" إن المدان سيقضي عقوبته في سجن شديد الحراسة، كما فرضت عليه غرامة قدرها 500 ألف روبل وتقييد حريته لمدة عام ونصف بعد إطلاق سراحه.

وفي وقت سابق أفادت وسائل إعلام روسية باعتقال 3 علماء في مجال الديناميكا الهوائية في المعهد المذكور.

ولم تعلن المحكمة عن حيثيات القضية المرقنة بعلامة "سري للغاية"، فيما يؤكد المراقبون أن المدان قد أفشى أسرارا عسكرية لجهات خارجية.