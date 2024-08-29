عقار رخيص للصداع النصفي يوقف الألم قبل بدء النوبة!

كشف فريق من الباحثين عن عقار رخيص الثمن "قد يساعد الأشخاص الذين يعانون من الصداع النصفي على إيقاف نوبة الألم قبل أن تبدأ"، حيث وجدت الدراسة أن عقار Ubrogepant (المباع تحت الاسم التجاري Ubrelvy) ساعد 65% من المشاركين، البالغ عددهم 518 مشاركا، في تخفيف أو إيقاف الألم المنهك المرتبط بالصداع النصفي، حيث خلصت النتائج "الأولى من نوعها" إلى أن العقار يمكن أن يعمل قبل أن يبدأ الألم.

وكان أولئك الذين تناولوا الدواء أكثر عرضة بنسبة 73%، في المتوسط، للإبلاغ عن قدرتهم على مواصلة يومهم دون ألم. وشملت الآثار الجانبية النعاس والغثيان والتعب.

وذكر معدوا الدراسة إن العقار يأتي على شكل أقراص 50 أو 100 مغم، ويستغرق حوالي ساعة ونصف حتى يبدأ مفعوله، حيث بيّن الدكتور ريتشارد ليبتون، من كلية ألبرت أينشتاين للطب: "الصداع النصفي هو أحد أكثر الأمراض انتشارا في جميع أنحاء العالم، ومع ذلك فإن العديد من الأشخاص الذين يعانون من هذه الحالة لا يتلقون العلاج، أو يبلغون عن عدم رضاهم عن علاجهم. إن تحسين الرعاية عند ظهور أولى علامات الصداع النصفي، حتى قبل أن يبدأ الألم، يمكن أن يكون مفتاحا لتحسين النتائج".

ويعمل العقار عن طريق محاكاة جزيء في الدماغ يحفز آلام الصداع النصفي، حيث يرتبط بمستقبلات الألم، ويمنعها من التنشيط بواسطة الإشارات الجسدية التي تسبب الصداع النصفي.

وتمت الموافقة عليه من قبل إدارة الغذاء والدواء الأمريكية في ديسمبر 2019 لعلاج الصداع النصفي، حيث يُنصح المرضى بتناوله بمجرد شعورهم بألم الصداع النصفي.

ولم تتم الموافقة على العقار في المملكة المتحدة، لكن اتحاد الأدوية الاسكتلندي يسمح باستخدامه للمرضى الذين ليس لديهم علاجات أخرى متاحة.

ووجدت الدراسات الأولية أنه ساعد في تخفيف آلام الصداع النصفي في غضون 4 ساعات لدى 85% من المرضى الذين تناولوا الدواء، إذ تشير النتائج الجديدة إلى أنه يمكن تناوله في وقت أبكر، ليحقق الفعالية المطلوبة لاحقا.

ومع ذلك، هناك بعض القيود في دراسة عقار Ubrelvy: أولا، يجب تكرار النتائج في مجموعة أكبر من أجل تحديد مدى انتشار الفوائد. ثانيا، تم تمويل الدراسة نفسها من قبل شركة AbbVie، التي تمتلك الدواء وتبيعه. وأخيرا، اعتمدت الدراسة على المشاركين للإبلاغ عن أعراضهم الخاصة، ما يجعل النتائج غير دقيقة أو عرضة للتحيز الشخصي في بعض الأحيان.

ونُشرت هذه الدراسة في مجلة Neurology.