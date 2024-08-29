صاروخ Falcon 9 ينقلب في أثناء هبوطه على منصة بحرية

انقلب صاروخ Falcon 9 في مرحلته الأولى عند هبوطه على المنصة البحرية Shortfall of Gravitas، إذ جاء ذلك في بيان صادر عن شركة SpaceX.

وذكر البيان: "بعد الصعود الناجح انقلب صاروخ "فالكون 9" التابع لشركة "سبيس إكس" في مرحلته الأولى بعد هبوطه على منصة Shortfall of Gravitas البحرية غير المأهولة. ويقوم فريق "سبيس إكس" بتقييم بيانات خاصة بالرحلة الفضائية وحالة الصاروخ.

ومعروف أن صاروخ "فالكون 9" تم إطلاقه في 27 أغسطس مع 21 قمرا صناعيا على متنه من شأنها تجديد مجموعة الأقمار الصناعية المدارية "ستارلينك"، وأن شركة "سبيس إكس" التابعة لـرجل الاعمال إيلون ماسك أطلقت هذا الصاروخ للمرة الثالثة والعشرين.