ابتكار جهاز لتحليل الدم دون الحاجة لأخذ عينة منه

ابتكر باحثون روس جهازا لتحليل الدم دون أخذ عينة منه، يمكنه تحديد مستوى السكر والكوليسترول والهيموغلوبين في الدم، خلال 30-60 ثانية.

وأوضحت الباحثة يكتيرينا بوليكير المشاركة في ابتكار الجهاز:"هذا مشروع مشترك مع جامعة سيتشينوف الطبية ومعهد موسكو للفيزياء والتكنولوجيا. يمكن للجهاز المبتكر تحديد مؤشرات الدم المختلفة من داء السكري إلى الكوليسترول والهيموغلوبين. ويخضع حاليا للاختبار في ثلاثة مختبرات طبية رئيسية بمدينة موسكو".

ووفقا لها، يعتمد الجهاز في عمله على مطيافية رامان وتقنيات التعلم الآلي .

وأضافت: "نعمل على تقليص حجم الجهاز ليصبح بالإمكان حمله في الجيب. وهناك حاليا نموذج أولي صغير، ونأمل الحصول على شهادة تسجيل من الهيئة الفيدرالية للرقابة الصحية".