منوعات

فلم هندي يهدد الصورة الجديدة للسعودية بعين العالم!


 تسبب عرض فلم "حياة الماعز" بأزمة في السعودية، إذ تمكن بغضون شهر من عرضه على منصة نتفلكس، من حشد آراء وعواطف سلبية ضد السعودية التي تكافح بمليارات الدولارات لصناعة تصور وشكل جديد للمملكة امام انظار العالم.

وبعكس الصورة الشائعة عن الأفلام الهندية والتي تتسم بالمبالغة وبتطابق السيناريوهات والقصص، الا ان هذا الفلم الهندي حياة الماعز تمكن من حشد رأي عالمي وعربي خصوصًا حول ما يحصل في السعودية تجاه العاملين المغتربين ولاسيما الاسيويين، وفق نظام (الكفيل)، هذا النظام الذي استمر لمدة اكثر من 70 عاما قبل ان تقوم السعودية بالتعديل عليه في 2021، ونظام الكفيل هو ان يجلب صاحب عمل ما، عاملا ويكون هو كفيله، لكن النظام كان عبارة عن "حالة عبودية" حيث يكون العامل عبارة عن عبد لكفيله، ولايستطيع فعل أي شيء الا بموافقة كفيله".

فلم حياة الماعز، من انتاج هندي، يحكي قصة حقيقية لشاب هندي اسمه نجيب، استطاع الحصول على كفيل فباع منزله في الهند ليستطيع تحمل تكاليف تأشيرة السفر للسعودية لغرض العمل هناك، وعندما وصل الى المطار ولايعرف اللغة وبقي تائهًا بحثا عن كفيله، حتى جاء كفيله الذي اصطحبه الى مكان قاسٍ، وسط صحراء السعودية، وبقي محتجزًا هناك لمدة 3 سنوات تحت معاملة قاسية وطعام قليل وباذن الكفيل، فطال شعره ولحيته واسوَد لونه، كان يعيش ويأكل مع الماعز، حتى انه نسي كيف يتكلم، واصبح يصدر أصواتا مثل أصوات الماعز.

هذه الحياة والعبودية التي عاشها على يد الكفيل، وما تضمنه الفلم من محطات وجوانب ولحظات عاطفية، تمكنت من استمالة  الجماهير بشكل كبير وتشكل مشاعر سلبية تجاه السعودية وهذا النظام الذي يسمى بالكفيل، حتى اصبح الفلم الذي عرض لأول مرة في اذار الماضي في السينما، ثم تم عرضه على منصة نتفلكس في تموز الماضي، اصبح الأكثر مشاهدة على المنصة مؤخرًا.

التفاعل الكبير مع الفلم، توزع بين اندماج مع القصة تلبية للرسالة التي كان يريد الفلم ايصالها، وبين غضب سعودي كبير، سواء على المستوى الشعبي او الحكومي، وسط اتهامات للفلم بانه يحاول الإساءة الى السعودية، في الوقت الذي يقوم رئيس مايسمى بمجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه تركي ال الشيخ، بعمل كبير لتغيير وتصدير صورة جديدة للسعودية الى العالم، ليأتي فلم حياة الماعز ليهدد كل هذا التوجه.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
فلم هندي يهدد الصورة الجديدة للسعودية بعين العالم!
شركة بوينغ: طلب ماسك بالمساعدة في إنقاذ رواد الفضاء يسيء إلى سمعة الشركة!
شركة آبل تعلن موعد الكشف عن أحدث هواتفها المزودة بميزات الذكاء الاصطناعي
بعض أنواع الشاي يكون خطراً على الصحة!
السيدة أرملة الرئيس الراحل ابرهيم رئيسي تظهر على RT في أول مقابلة بعد استشهاده
تعليمات تخص الزائرين الإيرانيين في حال فقدوا جوازات السفر في العراق
جدري القردة يكتسح العالم.. والدواء لا يستجيب ضده
بعد تحوله الى طارئة صحية عالمية.. ماذا تعرف عن جدري القردة؟
ما مصير الرواد العالقين في محطة ناسا الفضائية؟
الصحة العالمية تعقد اجتماعا طارئا بسبب جدري القردة!
الاكثر مشاهدة في (منوعات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 0
يورو 0
الجنيه المصري 0
تومان ايراني 0
دينار اردني 0
دينار كويتي 0
ليرة لبنانية 0
ريال عماني 0
ريال قطري 0
ريال سعودي 0
ليرة سورية 0
دولار امريكي 0
ريال يمني 0
التعليقات
حيدر الاعرجي : دوله رئيس الوزراء المحترم معالي سيد وزير التعليم العالي المحترم يرجى التفضل بالموافقه على شمول الطلبه السادس ...
الموضوع :
مجلس الوزراء : موقع الكتروني لإستقبال الشكاوى وتقديم التعيينات
سهام جاسم حاتم : احسنتم..... الحسين بن علي بن أبي طالب عليهما السلام.جسد اعلى القيم الانسانية. لكل الطوائف ومختلف الاقوام سواء ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
Muna : بارك الله فيكم ...احسنتم النشر ...
الموضوع :
للامام علي (ع) اربع حروب في زمن خلافته
الحاج سلمان : هذه الفلتة الذي ذكرها الحاكم الثاني بعد ما قضى نبي الرحمة (ص) أعيدت لمصطفى إبن عبد اللطيف ...
الموضوع :
رسالة الى رئيس الوزراءالسابق ( الشعبوي) مصطفى الكاظمي
فاديه البعاج : اللهم صلي على محمد وال محمد يارب بحق موسى ابن جعفر ان تسهل لاولادي دراستهم ونجاح ابني ...
الموضوع :
صلاة الإمام موسى بن جعفر الكاظم (عليه السلام) لقضاء الحوائج
محمد الخالدي : الحمد لله على سلامة جميع الركاب وطاقم الطائرة من طيارين ومضيفين ، والشكر والتقدير الى الطواقم الجوية ...
الموضوع :
وزير النقل يثني على سرعة التعاطي مع الهبوط الاضطراري لطائرة قطرية في مطار البصرة
Maher : وياريت هذا الجسر يكون طريق الزوار ايضا بأيام المناسبات الدينية لان ديسدون شارع المشاتل من البداية للنهاية ...
الموضوع :
أمانة بغداد: إنشاء أكبر مجسر ببغداد في منطقة الأعظمية
ساهر اليمني : الَّذِينَ إِن مَّكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنكَرِ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ ...
الموضوع :
السوداني : عاشوراء صارت جزءا من مفهومنا عن مواجهة الحق للباطل
هيثم العبادي : السلام عليكم احسنتم على هذه القصيدة هل تسمح بقرائتها ...
الموضوع :
قصيدة الغوث والامان = يا صاحب الزمان
مواطن : حسبي الله ونعم الوكيل ...
الموضوع :
بلا رأس و"محنطة".. 139 جثة تخرج من "شق أرضي" في نينوى بعد سنوات طويلة من الظلام
فيسبوك